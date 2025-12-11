الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

بتكوين تهبط لأقل من 90 ألف دولار

بتكوين تهبط لأقل من 90 ألف دولار
11 ديسمبر 2025 10:38

انخفضت عملة بتكوين المشفرة اليوم الخميس إلى ما دون 90 ألف دولار في إشارة جديدة إلى التوتر السائد في السوق مع تأثر أسهم التكنولوجيا بالمخاوف حيال أرباح الذكاء الاصطناعي.

وتراجع الإقبال على المخاطرة بعد أن جاءت توقعات أرباح وإيرادات شركة أوراكل الأميركية دون تقديرات المحللين وأشار المديرون التنفيذيون إلى ارتفاع الإنفاق، في مؤشر على أن نفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تحقق أرباحاً بالسرعة التي كان يأملها المستثمرون.

وانخفضت بتكوين في أحدث تعاملات 2.5 بالمئة إلى 90056.24 دولار، في حين تراجعت عملة إيثر 4.3 بالمئة إلى 3196.62 دولار، متخلية عن مكاسب اليومين الماضيين ومواصلة التراجع الذي بدأ في جلسة التداول الأميركية أمس الأربعاء بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة. 

المصدر: وكالات
بتكوين
عملة البتكوين
العملات المشفرة
