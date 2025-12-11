مجلس إدارة «غرفة عجمان» يناقش مشاريع 2026



عجمان (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة غرفة عجمان خطط العمل والمشاريع للعام 2026، وخريطة المشاركات الخارجية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2025 الذي ترأسه المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر الغرفة.

ووجه عبدالله المويجعي بالحضور، بضرورة تنفيذ مبادرات وفعاليات نوعية تسهم في التمكين الاقتصادي للأسر، وتواكب مستهدفات «عام الأسرة»، وبما يتماشى مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 وذلك بالتعاون مع فريق العمل الوطني المعني بالأجندة الوطنية، مؤكداً أهمية تعزيز البرامج الداعمة للاستقرار الأسري، وتوسيع مشاركة الأسر في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية.

واستعرض الاجتماع مشاريع ومبادرات غرفة عجمان للعامين 2026 ـ 2027، ومدى مواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية المؤسسية، وبما يعزز دور الغرفة في دعم تنافسية الإمارة الاقتصادية وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، وينسجم مع توجهات ومبادئ رؤية عجمان 2030.

وأكد عبدالله المويجعي أن الغرفة تحرص على تحديث وتنفيذ مشاريع مبتكرة تهدف إلى تقديم خدمات متطورة تواكب تطلعات مجتمع الأعمال في الإمارة، موضحاً أن قائمة المشاريع والمبادرات جاءت استجابة لاحتياجات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وفرص الاستثمار في عجمان، كما تعتمد هذه المشاريع على توظيف التقنيات الحديثة وممكنات الذكاء الاصطناعي.

واطلع الحضور على سير أعمال الاستعداد لتنظيم النسخة الثالثة عشرة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، والذي سيشهد مشاركة محلية ودولية واسعة، بما يعزز دوره منصة عالمية تجمع مؤسسات التعليم العالي مع الطلبة والخبراء والمتخصصين في الشأن الأكاديمي، وكذلك دوره في التوعية بأبرز التخصصات الأكاديمية المرتبطة بسوق العمل، وتطورات مجال الذكاء الاصطناعي.

وتناول الاجتماع عرضاً لتقرير اللجنة الفرعية لرابطة الإمارات للفرانشايز في عجمان وجهودها في توسيع دائرة الشراكات مع الجهات المحلية والدولية المعنية بحقوق الامتياز التجاري، إلى جانب مشاركتها في الفعاليات والمعارض المتخصصة، وتنظيم الدورات وورش العمل الهادفة إلى توعية أصحاب الأعمال بأهمية الامتياز التجاري، ودوره في التوسع، أو استقطاب المشاريع الجديدة.

واستعرض الاجتماع كذلك نتائج اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، كما تم اعتماد نظام الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، وتقرير المركز المالي للغرفة، ونتائج لجنة الموارد البشرية والمالية، والميزانية التقديرية لعام 2026.