أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«آي كابيتال» تفتتح مقرها الإقليمي في «أبوظبي العالمي»

«آي كابيتال» تفتتح مقرها الإقليمي في «أبوظبي العالمي»
13 ديسمبر 2025 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

تفتتح «آي كابيتال - iCapital» الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، مقرها الإقليمي الأول في الشرق الأوسط، ضمن أبوظبي العالمي (ADGM)، بعد حصولها على الموافقة المبدئية من أبوظبي العالمي لتقديم خدمات الاستشارات والترتيبات ولحين الحصول على الموافقة النهائية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.
وقال ماركو بيزّوزيرو، رئيس الشؤون الدولية وعضو اللجنة التنفيذية في «iCapital»، إن هذا التوسع يأتي تتويجاً لرؤية استراتيجية عميقةٍ، تجسّد التزام الشركة الراسخ تجاه دولة الإمارات والمنطقة ككل، كما تعزّز قدرة الشركة على تقديم حلول استثمارية خاصة ومبتكرة، مصممة خصيصاً لتلائم احتياجات المصارف ومديري الثروات ومكاتب العائلات المستثمرة في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من الإطار التنظيمي المعترف به عالمياً والنظام البيئي الديناميكي لأبوظبي العالمي.  ومن جهته صرح أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي بأن اختيار الشركة أبوظبي العالمي للانطلاق، يمثل تأكيداً على مكانة أبوظبي مركز مالي عالمي، تستقطب ثقة المؤسسات المالية الرائدة بإطارها التنظيمي المتين وبيئتها المالية الحيوية.

آي كابيتال
أبوظبي
الإمارات
أبوظبي العالمي
التكنولوجيا المالية
