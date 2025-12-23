الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

نومورا لإدارة الثروات العالمية تفتتح مقراً جديداً في «دبي المالي العالمي»


23 ديسمبر 2025 20:14


دبي (الاتحاد)
أعلنت «نومورا» عن افتتاح مقرّها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، بعد أن كانت قد أطلقت مكتباً لها في دبي عام 2023 بهدف توسيع قاعدة عملاء المجموعة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، فبعد أن ركّزت الشركة في بداياتها على بناء منصة تخدم أبناء الجاليات من جنوب آسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ستتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها عبر توسيع نطاق تغطيتها، ليشمل العملاء المحليين من أصحاب الثروات الكبيرة، والمكاتب العائلية الفردية، ومديري الأصول الخارجيين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن توسّع «نومورا» داخل مركز دبي المالي العالمي يعكس قوة مسيرة نموّها الإقليمية، وخبرتها الممتدة لأكثر من قرن، ويؤكد عمق الفرص التي توفرها دبي للشركات العالمية.
وأضاف أن المركز يوفر منصة مثالية للمؤسسات العالمية لتعزيز عملياتها، واغتنام فرص النمو الجديدة التي توفرها المنطقة، وتوسيع «نومورا» لحضورها في المركز يعزز دور دبي كوجهة عالمية لرأس المال والمواهب وقاعدة مفضّلة لأكبر المؤسسات المالية المرموقة في العالم.
من جانبه، قال رافي راجو، رئيس إدارة الثروات العالمية في «نومورا»، إن مركز دبي المالي العالمي تمكن من ترسيخ مكانته منذ سنوات طويلة كأحد المراكز المالية العالمية الرئيسة.

