اقتصاد

«العالمية القابضة» تستحوذ على 70 % من أسهم «بيكو القابضة»

«العالمية القابضة» تستحوذ على 70 % من أسهم «بيكو القابضة»
24 ديسمبر 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة استحواذها على 70% من أسهم شركة «بيكو القابضة»، وهي شركة تكنولوجية تقدّم منصة رقمية متكاملة، تهدف إلى تبسيط وأتمتة العمليات الأساسية للأعمال.
وتُعدّ «بيكو» منصة رقمية شاملة، صُمّمت خصيصاً لمساعدة الشركات على تبسيط عملياتها المالية والإدارية، من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
 وتتيح المنصة إدارة فعّالة لمجموعة واسعة من الأنشطة، مثل المدفوعات، وسداد الفواتير، وإصدارها، وكشوفات الرواتب، والسفر المتعلّق بالعمل، والبطاقات المؤسسية، وخدمات الامتثال، إلى جانب العديد من الأمور المرتبطة بالعمليات التشغيلية.
ومن خلال دمج هذه الوظائف الحيوية، تساعد «بيكو» الشركات على تقليل العقبات التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو أكثر كفاءة.
ويتيح نموذج «المنصة كخدمة» من «بيكو»، تلبية الطلب المتنامي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السوق متوسطة الحجم، على بنية تحتية رقمية سلسة ومؤتمتة، تحلّ محل الأنظمة التقليدية المجزأة.
 وتعتمد المنصة على إيرادات متكررة عبر الاشتراكات، ومعدلات احتفاظ عالية بالعملاء، وقابلية توسع قوية، مما يجعلها بنية تحتية رقمية أساسية للجيل القادم من الشركات المعتمدة على الرقمنة.
وتنسجم صفقة الاستحواذ مع استراتيجية الشركة العالمية القابضة للاستثمار في منصات رائدة في فئاتها، تتميز بحوكمة قوية، ومسارات واضحة للنمو، مع القدرة على توليد قيمة مستدامة وطويلة الأجل، عبر الأسواق العالمية.
وتعكس تركيز الشركة المستمر على الأعمال المدعومة بالتكنولوجيا، التي تعزّز الكفاءة والوصول المالي والمرونة التشغيلية، حيث تدمج «بيكو» الذكاء الاصطناعي ضمن منصّتها لأتمتة المهام الروتينية.

شراكة بين «سيريوس العالمية» و«كريبتو.كوم» لتعزيز منظومة الترميز والأصول الرقمية في الإمارات

 قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تمثل (بيكو) نوع المنصات القابلة للتوسع، والمستعدة للمستقبل، التي نستثمر فيها بشكل نشط، والتي تعالج التحديات التشغيلية الحقيقية للشركات، مع الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية والنمو، هذا الاستحواذ يعزز محفظتنا من الخدمات الرقمية، ويدعم استراتيجيتنا في بناء شبكات قيمة متكاملة في القطاعات عالية النمو، ونرى إمكانات قوية لتوسع (بيكو) إقليمياً وعالمياً، خاصة مع التوسّع في دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركات».
من جانبه، قال كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيكو القابضة»: «صُمّمت (بيكو) برؤية واضحة لتمكين الشركات من إدارة عملياتها بشكل متكامل عبر منصة واحدة ذكية، وتشكّل شراكتنا مع الشركة العالمية القابضة لحظة محورية في رحلتنا، وبفضل حجم الشركة العالمية القابضة، ودعمها الاستراتيجي ورؤيتها طويلة الأمد، أصبح بإمكاننا تسريع الابتكار، والتوسع في أسواق جديدة، وتقديم قيمة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم».

الشركة العالمية القابضة
