مديرو فنادق وشركات سفر لـ«الاتحاد»: 20% نمو الطلب السياحي بموسم الشتاء في الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)



ينمو الطلب السياحي في الإمارات بنسبة %20 خلال موسم الشتاء الحالي الذي يشهد نشاطاً سياحياً من مختلف الأسواق المحلية والدولية، حسب مسؤولين في فنادق وشركات سياحية.

وقال هؤلاء لـ (الاتحاد) إن الموسم الشتوي الحالي من أفضل المواسم من حيث الإيرادات ومعدلات الإشغال، مؤكدين أن حملة «أجمل شتاء» التي تطلقها الإمارات كل عام تسهم بشكل رئيس في نمو القطاع، وجذب مزيد من الزوار والسياح.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» إلى أن استدامة هذه الحملات الترويجية تعد أداة ذهبية لتعريف السياح سواء من داخل أو خارج الإمارات بكل ما تضمه الدولة من معالم ووجهات سياحية وترفيهية ثقافية متميزة، والترويج للوجهات الجديدة أيضاً.

وأطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة، مؤخراً النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، ولمدة 6 أسابيع تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، بالتعاون مع الهيئات السياحية في مختلف إمارات الدولة، لتشجيع السياحة الداخلية، واستكشاف كنوز الدولة الطبيعية والثقافية والترفيهية خلال فصل الشتاء، مع التركيز على التنوع الجغرافي والمقومات البيئية والتراثية، وتركز حملة هذا العام على المشروعات التي يقودها رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة، وتهدف إلى مواصلة هذا الزخم التصاعدي، والمساهمة في تحقيق الهدف الوطني، برفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وذلك في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031».



طلب سياحي

قال علاء العلي الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا» للسفر والسياحة، إن هذا الموسم يعد من أفضل المواسم من حيث الطلب السياحي، حيث تشهد الفنادق إشغالاً كاملاً ونمواً في الطلب من السوقين المحلي والدولي.

وتوقع العلي نمواً في الطلب السياحي بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% خلال الموسم الشتوي الحالي، مؤكداً أن إطلاق الحملات الترويجية، مثل حملة «أجمل شتاء في العالم»، تعزز من النمو السياحي للدولة.

وأشار سايد طيون، مدير عام فندقي «إنتركونتيننتال» و«إنتركونتيننتال ريزيدانس أبوظبي»، إلى أن الأداء السياحي لأبوظبي في جميع المواسم للعام الجاري ممتاز، والفنادق تشهد معدلات إشغال مرتفعة.

وأضاف: نتوقع للموسم الشتوي الجاري نمواً في الأداء الفندقي من حيث الإيرادات والإشغال مع تسجيل إشغال كامل خلال موسم الأعياد ورأس السنة.

وفي السياق نفسه، قال نويل مسعود، رئيس شركة «أوغست» للاستشارات الفندقية، إن إطلاق مثل هذه الحملات الترويجية والموسمية أمر في غاية الأهمية لتأثيرها الإيجابي في استقطاب مزيد من السياح وزيادة الإيرادات الفندقية.

وأضاف أن العام الجاري يعد من أفضل الأعوام في الطلب السياحي في الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص من حيث الإيرادات ومعدلات الإشغال الفندقي وعدد النزلاء.

وأكد مسعود أن الحملات الترويجية المستمرة والمستدامة ضرورية من حيث الوصول لشريحة كبيرة من السياح من داخل وخارج الدولة، وتذكيرهم بالوجهة وما تقدمه لهم من تجارب متنوعة، إضافة إلى الاستفادة من العروض والحزم.



أداء قوي

في دبي، توقع توماس كوريان، مدير فنادق ليفا أن يواصل قطاع الضيافة في دولة الإمارات أداءه القوي طوال شهر ديسمبر وموسم الشتاء، حيث تعكس مؤشرات الحجز إمكانية وصول معدلات الإشغال الفندقي إلى 95 و100 % خلال فترة الأعياد التي تشهد ذروة الطلب، مدعومة بسفر العائلات والضيوف من المنطقة، إضافة إلى مكانة الدولة وجهة شتوية عالمية متميزة.

وقال كوريان إنه من المتوقع أن تبقى متوسطات الأسعار اليومية عند مستويات قوية، مشيراً إلى أن تزامن الإجازة المدرسية مع الفعاليات، مدعومة بتجارب الضيافة تسهم في قوة الطلب.

وأشار إلى تحيقي معدلات إشغال مرتفعة وإيرادات قوية، تعزز مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات الشتوية على مستوى العالم.