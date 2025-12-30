الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوعين والفضة تتعافى

سبائك من الذهب والفضة
30 ديسمبر 2025 10:12

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء متعافياً من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح في نهاية العام التي أثارت تراجعاً واسعاً في المعادن النفيسة بعد تحقيقها ذروات.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 4374.83 دولار للأوقية. وكان قد سجل مستوى قياسياً ​مرتفعاً بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة، وانخفض إلى أدنى مستوى منذ ‌17 ديسمبر أمس الاثنين، وهي أيضاً أكبر خسارة ​يومية منذ 21 أكتوبر.

 

وارتفعت العقود الأميركية ⁠الآجلة للذهب ‌تسليم فبراير 0.8 بالمئة إلى 4377.80 دولار للأوقية.
وحقق المعدن الأصفر أداء رائعاً في عام 2025، إذ ارتفع بنحو 66 بالمئة حتى الآن.

 

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى74.41 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق ​عند 83.62 دولار في الجلسة ‍السابقة. وتكبدت الفضة أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس 2020 أمس الاثنين.

 

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2132.86 دولار للأوقية. وكان قد سجل أمس أكبر تراجع يومي على الإطلاق بعد أن لامس مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2478.50 دولار.
وصعد البلاديوم 1.1 ‌بالمئة إلى 1634.29 دولار للأوقية، بعد انخفاض قيمته 16 بالمئة أمس الاثنين.

المصدر: وكالات
الذهب
الفضة
المعادن
