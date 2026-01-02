«الأمم المتحدة للسياحة» تتطلع إلى مستقبل واعد للقطاع تحت قيادة شيخة النويس

رشا طبيلة (أبوظبي)



رحبت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، مع بداية العام الجديد، بشيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، معربة عن تطلعها إلى مستقبل واعد للسياحة تحت قيادتها.

وقالت المنظمة في منشور لها على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، «بصفتها أول امرأة تتولى قيادة المنظمة، تبدأ شيخة النويس ولايتها في مرحلة مليئة بالفرص والمسؤوليات لقطاع السياحة العالمي». وتتطلع المنظمة إلى المستقبل تحت قيادة النويس، مع تركيزها على خدمة الدول الأعضاء وتعزيز القطاع السياحي كمحرك للفرص والتواصل على مستوى العالم. وقالت المنظمة «نرحب بها مع انطلاق هذا الفصل الجديد معاً».

واختارت منظمة الأمم المتحدة للسياحة بأغلبية أكثر من 160 دولة، شيخة ناصر النويس أميناً عاماً للمنظمة للفترة من عام 2026 إلى عام 2029 وذلك بعد انتخابها في مايو الماضي من قبل مجلسها التنفيذي لتولي المنصب، بعدما استكملت بنجاح غير مسبوق جميع خطوات الترشح والانتخاب والفوز وفقاً لبروتوكول المنظمة.

وفازت مرشحة الدولة، شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، لتسجل بذلك سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في العام 1975، وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، وذلك في إنجاز جديد يُرسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية على خريطة السياحة العالمية.

وجاء الإعلان عن فوز النويس خلال الانتخابات التي جرت في 30 مايو 2025 في مقر المنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة 35 دولة من الدول الأعضاء، وقد حظيت دولة الإمارات بإشادات دولية واسعة عقب انتهاء عملية التصويت تقديراً لجهودها المتواصلة ومساهمتها الفعّالة في تطوير المبادرات والمشاريع والاتفاقيات التي تعزز نمو القطاع السياحي إقليمياً وعالمياً، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعد شيخة النويس أول امرأة في العالم وأول شخصية إماراتية تقود المنظمة منذ تأسيسها قبل 50 عاماً، في خطوة تعكس الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية ودورها في قيادة مستقبل السياحة العالمية، فيما يعد تتويجاً لمسيرة دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة الدولي. وتميزت النويس بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات امتدّت لأكثر من 15 عاماً في قطاع السياحة، وأدت دوراً محوراً في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع، ودفع عجلة الابتكار والاستدامة وتنمية القوى العاملة. وقدمت، بصفتها أول امرأة تنضم إلى مجلس إدارة مجموعة فنادق دبي التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، إسهامات كبيرة في تطوير سياسات القطاع وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما يُبرز دورها كعضو في فرع الشرق الأوسط وأفريقيا للجمعية العالمية لمديري أصول الضيافة (HAMA) خبرتها الواسعة في إدارة استراتيجيات الاستثمار في قطاع الضيافة وإدارة الأصول.