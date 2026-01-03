ارتفاع قياسي في استخدام بيانات المتحرك ليلة رأس السنة بألمانيا

سجل سكان ألمانيا في ليلة رأس السنة رقماً قياسياً في حجم البيانات المتداولة عبر شبكات الهاتف المتحرك.

وبحسب شركة فودافون، تم نقل نحو 4.5 مليون جيجابايت من البيانات بين الساعة الثامنة مساءً والثالثة صباحاً ليلة رأس السنة، أي بزيادة قدرها 50% مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الشركة أن هذه الكمية تكفي لبث مسلسلات وأفلام بجودة «إتش دي» لمدة تقارب 200 عام متواصلة، أما شركة الاتصالات الألمانية «دويتشه تيليكوم» فقد سجلت 3.9 مليون جيجابايت، بزيادة بلغت 35%، في حين بلغ حجم تداول البيانات لدى منافستها «أو 2 تيليفونيكا» 5.7 مليون جيجابايت، بزيادة طفيفة قدرها 3.6%.

وأشارت الشركات إلى أن حجم البيانات ظل يرتفع باستمرار في السنوات الماضية، باستثناء فترة جائحة كورونا التي شهدت تراجعاً مؤقتاً.

ومن أسباب الزيادة ارتفاع استخدام مكالمات الفيديو، والصور عالية الدقة، وزيادة الطلبات على خدمات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بث مقاطع الفيديو عبر شبكات الهواتف المتحركة.

وقال مارسيل دي جروت الرئيس التنفيذي لفودافون، إن هناك أسباباً تقنية أيضاً وراء هذا الارتفاع، وأضاف: «هناك تراجع في المناطق التي تفتقر للتغطية، كما تتوفر خدمة الجيل الخامس السريعة في أماكن أكثر، حتى في المناطق الريفية»، مشيراً إلى أن تعزيز الشبكات أدى إلى زيادة الاستخدام، وأن الشركات حسنت شبكات الجيل الخامس خلال العام الماضي.

كما ارتفعت المكالمات الهاتفية التقليدية في بداية العام الجديد، إذ سجلت شبكة فودافون 7.5 مليون مكالمة في الساعة الأولى من العام، بزيادة 40% عن العام السابق، فيما تجاوزت المكالمات لدى عملاء «أو 2» سبعة ملايين مكالمة في الفترة نفسها.

وظلت هذه المكالمات قصيرة تقليدياً، حيث استغرق الاتصال في المتوسط 78 ثانية لتهنئة الأهل والأصدقاء بالعام الجديد. ورغم ذلك، فإن استخدام المكالمات التقليدية يتراجع منذ سنوات، إذ يفضل الناس الدردشة عبر تطبيقات المراسلة أو الاتصال عبر خدمات البيانات.