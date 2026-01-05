الدولار يستهل أول أسبوع من العام الجديد على ارتفاع

استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل من العام الجديد على ارتفاع، إذ صعد إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف مقابل ​اليورو وزاد مقابل الجنيه الاسترليني.

تحركات العملات متواضعة ‌حتى الآن اليوم الاثنين.وقد تكون ⁠مؤشرات الاقتصاد الكلي الأميركية هذا ⁠الأسبوع حاسمة في توجيه سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)

وارتفع الدولار ​0.1 بالمئة إلى 1.1705 دولارمقابل اليورو، وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 1.170025 دولار للمرة الأولى منذ ​11 ديسمبر.

وزاد الدولار ‍0.1 بالمئة إلى 1.34495 مقابل الجنيه الإسترليني، وارتفع أيضا 0.1 بالمئة إلى ‍156.90 ين.



