الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الدولار يستهل أول أسبوع من العام الجديد على ارتفاع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
5 يناير 2026 08:57

 استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل من العام الجديد على ارتفاع، إذ صعد إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف مقابل ​اليورو وزاد مقابل الجنيه الاسترليني.
تحركات العملات متواضعة ‌حتى الآن اليوم الاثنين.وقد تكون ⁠مؤشرات الاقتصاد الكلي الأميركية هذا ⁠الأسبوع حاسمة في توجيه سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)
وارتفع الدولار ​0.1 بالمئة إلى 1.1705 دولارمقابل اليورو، وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 1.170025 دولار للمرة الأولى منذ ​11 ديسمبر.
وزاد الدولار ‍0.1 بالمئة إلى 1.34495 مقابل الجنيه الإسترليني، وارتفع أيضا 0.1 بالمئة إلى ‍156.90 ين.

المصدر: وكالات
