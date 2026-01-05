الدولار يستهل أول أسبوع من العام الجديد على ارتفاع

استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل من العام الجديد على ارتفاع، إذ صعد إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع ونصف مقابل اليورو وزاد مقابل الجنيه الاسترليني.
تحركات العملات متواضعة حتى الآن اليوم الاثنين.وقد تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي الأميركية هذا الأسبوع حاسمة في توجيه سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)
وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 1.1705 دولارمقابل اليورو، وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 1.170025 دولار للمرة الأولى منذ 11 ديسمبر.
وزاد الدولار 0.1 بالمئة إلى 1.34495 مقابل الجنيه الإسترليني، وارتفع أيضا 0.1 بالمئة إلى 156.90 ين.