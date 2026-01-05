«بروبتيك كونيكت» ينطلق في دبي 4 و5 فبراير المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استضافة النسخة الإقليمية الأولى من مؤتمر «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة لتكنولوجيا العقارات، وذلك يومي 4 و5 فبراير المقبل، في فندق جراند حياة دبي.

وتأتي استضافة هذا الحدث في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضع التحوّل الرقمي والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومن بينها القطاع العقاري، في صميم مسار مضاعفة حجم اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد الرقمي.

ويُجسّد هذا الحدث العالمي، رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي مدينة المستقبل، ومركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، ووجهة أولى للشركات والمجتمعات، التي تعمل على صياغة مستقبل القطاع العقاري العالمي.