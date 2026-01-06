عمليات شراء قوية تدعم صعود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عزّزت عمليات شراء قوية أداء أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات اليوم ليواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، فيما عاود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع مقترباً من مستوي الدعم المهم عند مستوى 10 آلاف نقطة. وجاء تحسن الأداء في ظل مشتريات قوية لأسهم قيادية في قطاع العقارات والبنوك والطاقة استباقاً لنتائج الأعمال السنوية، والتي يرجح المستثمرون أن تأتي إيجابية لتعكس الأداء القوى للشركات والاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025.

سوق أبوظبي

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 52.42 نقطة وبنسبة 0.52% عند مستوى 9996.4 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.032 مليار درهم، شملت ما يزيد على 249 مليون سهم عبر 19493 صفقات.

وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 120.99 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 98.23 مليون درهم، ثم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 94.65 مليون درهم. وجاء سهم «البنك العربي المتحد» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 38.1 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 18.71 مليون سهم، ثم «أدنوك للإمداد» بنحو 14.63 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الفاظبي القابضة» بنسبة 2.61% ليغلق عند 9.42 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.57% إلى 3.48 درهم، و«توبوينت زيرو» بنسبة 2.34% إلى 2.62 درهم، و«البنك العربي المتحد» بنسبة 2.45% إلى 1.25 درهم، وأيضاً «الدار» بنسبة 1.49% إلى 8.85 درهم، «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.68% إلى 20.62 درهم.

سوق دبي المالي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بمقدار 52.15 نقطة وبنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6182.55 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 939.12 مليون درهم، بعد التعامل على 240 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14628 صفقة.



وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إعمار العقارية» بنسبة 2.11% إلى 14.5 درهم، و«باركن» بنسبة 3.44% إلى 6 دراهم و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.23% إلى 16 درهم، و«سالك» بنسبة 1.56% إلى 6.5 درهم، وأيضاً «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.95% إلى 0.87 درهم، و«أملاك للتمويل» بنسبة 2.43% إلى 1.68 درهم، فيما ارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 1.94% إلى 1.05 درهم.