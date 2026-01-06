«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة 21 من معرض «ستيل فاب»



الشارقة (الاتحاد)

يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم الدورة الـ21 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2026»، الحدث الأضخم في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير 2026، بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية، و350 عارضاً محلياً ودولياً من 35 دولة، في تجمع متخصّص يستقطب كبار رواد صناعة الحديد والصلب وخبراء التقنيات المتقدمة في تشكيل المعادن.

ويجمع المعرض، الذي يقام بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، على مدى أربعة أيام، نخبة من المصنعين والمنتجين العالميين، إلى جانب ممثلي الشركات المحلية والإقليمية العاملة في قطاع الصناعات المعدنية، بما يوفّر منصة مهنية رائدة لتعزيز التواصل بين أطراف الصناعة، وبحث فرص التعاون، والاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات، التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

ويشكّل المعرض الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع، منصة مهمة لعقد الصفقات وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الصناعية، وفتح آفاق جديدة أمام المصانع والشركات العاملة في مجال الحديد والصلب لتوسيع نطاق أعمالها محلياً وإقليمياً، واستكشاف فرص النمو في الأسواق الإماراتية والإقليمية، كما يوفّر لزوّاره فرصة مميزة للتعرف على أحدث الآلات والمعدات والتقنيات المرتبطة بالصناعات المعدنية، بما يشمل حلول اللحام والقص، وأحدث الأنظمة في قطع المعادن، وتصنيع الأنابيب، وإعداد الألواح المعدنية، إضافة إلى عروض حية تقدمها الشركات المشاركة، تسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الصناعية في هذا القطاع.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، أن التحضيرات لاستضافة معرض «ستيل فاب 2026» تنطلق من الحرص على تقديم دورة استثنائية تعكس المكانة التي رسّخها المعرض كأحد أبرز المنصات المتخصصة في قطاع الفولاذ والصلب على مستوى المنطقة، موضحاً أن «إكسبو الشارقة» يولي أهمية كبيرة لتعزيز القيمة المضافة للمعرض، من خلال استقطاب نخبة من الشركات العالمية ورواد الصناعة، وتوفير منصات فعّالة للتواصل المهني وبناء الشراكات، بما يسهم في دعم تبادل المعرفة ونقل التقنيات المتقدمة، وربط المصنعين المحليين بسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية في مجال الصناعات المعدنية.

وأشار المدفع إلى أن «ستيل فاب 2026» يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة المعارض المتخصّصة، التي يحتضنها «إكسبو الشارقة» لدعم القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن المعرض يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات المعدنية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات النوعية، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في رفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف المدفع أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس الثقة المتنامية بقدرات إمارة الشارقة على تنظيم المعارض المتخصّصة وفق أعلى المعايير العالمية، منوّهاً بأن المعرض يشكّل منصة استراتيجية لدعم النمو المستدام للصناعات المعدنية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد للأعمال الصناعية والمعارض المتخصّصة، بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

ويمثل المعرض منصة سنوية متخصّصة تتيح للشركات استعراض أحدث ابتكاراتها في مجال الفولاذ والصلب، وعقد الصفقات، وتعزيز التواصل بين المصنعين المحليين والعالميين، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تشكيل المعادن، بما يدعم تطوير المنتجات ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية.