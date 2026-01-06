انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لكوريا لأول مرة في 7 أشهر



انخفض احتياطي النقد الأجنبي لجمهورية كوريا لأول مرة في سبعة أشهر في ديسمبر الماضي، وسط زيادة في التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لاستقرار السوق.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 428.05 مليار دولار أميركي بنهاية ديسمبر، بانخفاض قدره 2.6 مليار دولار عن الشهر السابق له، ويمثّل ذلك أول انخفاض شهري بعد أن ارتفع الاحتياطي لمدة ستة أشهر متتالية ليصل إلى أعلى مستوى له في نوفمبر منذ أغسطس 2022.

وقال مسؤول في البنك المركزي إن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، كانت بمثابة عامل أدى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي، دون الخوض في التفاصيل.