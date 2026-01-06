الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أراضي دبي» تعرّف المتعاملين بخدمات «إيجاري»

«أراضي دبي» تعرّف المتعاملين بخدمات «إيجاري»
6 يناير 2026 19:51


دبي (الاتحاد)
 أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حملة توعوية حول نظام «إيجاري» ضمن حملاتها المستمرة الهادفة إلى الوصول إلى مختلف شرائح المتعاملين، وذلك في إطار حرصها المستمر على رفع مستوى الوعي بإجراءات تسجيل عقود الإيجار، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وتحسين تجربة المتعاملين في السوق الإيجاري بالإمارة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويعزّز مبادئ الشفافية والثقة.

وتأتي الحملة تحت شعار «خطوة بخطوة»، وتركّز على تقديم محتوى توعوي مبسّط وواضح يجيب عن أبرز الاستفسارات المتداولة حول خدمات «إيجاري»، بما يشمل تسجيل عقود الإيجار وإلغائها، وتحميل الشهادات، واحتساب نسب الزيادة الإيجارية، وإجراءات الإخطار وعدم التجديد، وذلك وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في إمارة دبي.
وتهدف الحملة إلى تمكين المتعاملين من فهم الإجراءات بشكل أفضل، وتقليل الحاجة إلى الاستفسارات المتكررة، وتعزيز جودة تجربة المستخدم، من خلال إتاحة معلومات دقيقة ومحدثة تلبّي احتياجات الملاك والمستأجرين والوسطاء العقاريين عبر قنوات رقمية موحّدة وسهلة الوصول.
وتنفّذ دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذه الحملة عبر منصاتها الرقمية المختلفة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب محتوى توعوي مرئي ومسموع، تأكيداً على التزامها بتسهيل رحلة المتعامل، وتعزيز سعادته، ودعم استدامة واستقرار السوق الإيجاري في الإمارة.
ودعت الدائرة جميع الملاك والمستأجرين والوسطاء العقاريين إلى متابعة قنواتها الرسمية والاطلاع على المواد التوعوية المتاحة، للاستفادة من الإرشادات والخدمات الرقمية التي يوفّرها نظام «إيجاري».

 

