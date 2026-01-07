الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

الصين تستهدف قيمة سوقية لصناعة الذكاء الاصطناعي 142.5 مليار دولار

الصين تستهدف قيمة سوقية لصناعة الذكاء الاصطناعي 142.5 مليار دولار
7 يناير 2026 18:15


تتطلع الصين إلى تنمية صناعتها الأساسية للذكاء الاصطناعي لتتجاوز قيمتها تريليون يوان (نحو 142.5 مليار دولار ) في غضون سنتين، من خلال خطة عمل جديدة.

وستطرح السلطات الصينية، في إطار هذه الخطة، تسع مبادرات رئيسة تستهدف مختلف قطاعات صناعة الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الابتكار التكنولوجي.
وتتضمن الخطة تدابير لجذب أفضل الأكفاء واستقطاب رأس المال طويل الأمد ودعم الأنظمة الإيكولوجية مفتوحة المصدر، كما تشمل بناء تجمع لحوسبة الذكاء الاصطناعي محلية الإنتاج بسعة تزيد عن 100 ألف شريحة، وإضافة أكثر من 10 شركات مدرجة جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتنمية أكثر من 20 شركة يونيكورن في هذا القطاع.
وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين شهد نمواً قوياً، حيث تجاوز عدد الشركات في هذا المجال 5300 شركة حتى سبتمبر 2025، ما يمثل 15% من الإجمالي العالمي.

 

المصدر: وام
