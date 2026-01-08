أسعار النفط ترتفع وسط تراجع المخزونات

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس بعد يومين من الانخفاض بعدما قدم تراجعٌ أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بعض الدعم وشجع المستثمرين الذين لا يزالون يراقبون التطورات الخاصة بفنزويلا على شراء العقود الآجلة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 60.34 دولار ​للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش، بينما وصل خام غرب تكساس ‌الوسيط الأميركي إلى 56.36 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا ​أو 0.7 بالمئة.

وانخفض كلا الخامين القياسيين ⁠بأكثر من ‌واحد بالمئة لليوم الثاني أمس الأربعاء وسط توقعات المتعاملين بوفرة الإمدادات العالمية هذا العام.