ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في بلجيكا خلال نوفمبر

ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في بلجيكا خلال نوفمبر
10 يناير 2026 00:59

بروكسل (وام)

سجّل مؤشر ثقة المستهلكين في بلجيكا ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى +2 خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلاً لدى الأسر تجاه المستقبل الاقتصادي.
وأظهر مسح جديد أجراه اتحاد الشركات البلجيكية (VBO)، أن الضغوط على الشركات تتصاعد، مع تراجع الأرباح وتباطؤ الاستثمارات، في وقت لا يتوقع فيه أي قطاع اقتصادي توفير وظائف إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك للمرة الأولى.
وبينما شهد النشاط الاقتصادي تحسناً طفيفاً خلال النصف الثاني من العام الماضي، مدفوعاً بقطاع الخدمات ولا سيما الضيافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا يزال القطاع الصناعي يعاني من صعوبات كبيرة.
وتواجه الشركات الصناعية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع التكاليف، وقوة اليورو، والرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب فائض الطاقة الإنتاجية على المستوى العالمي.
ويتوقع اتحاد الشركات البلجيكية أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 1.1% فقط خلال عام 2026، وهي النسبة نفسها المتوقعة لعام 2025.

ثقة المستهلكين
بلجيكا
