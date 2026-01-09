8.73 مليار درهم قيمة تداولات الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

شهدت أسواق الأسهم المحلية تعاملات نشطة خلال الأسبوع الماضي، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 8.73 مليار درهم محصلة تداول 2.53 مليار سهم خلال 157 ألفاً و233 صفقة. وجاء ذلك النشاط في ظل زيادة الطلب على عدد من الأسهم النشطة والقيادية، لينعكس ذلك على إغلاق المؤشرات في كلا السوقين بالمنطقة الخضراء.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة ملحوظة في تعاملات شراء المستثمرين الإماراتيين، حيث استحوذوا على نسبة 60% من قيمة التداولات، ونحو 62.3% من كمية التداول ولتبلغ محصلة تعاملاتهم خلال الأسبوع صافي شراء بنحو 192.75 مليون درهم.

كما شهد سوق دبي المالي زيادة في عمليات شراء الأجانب والمؤسسات المالية ليختتم السوق تعاملات الأسبوع محققاً مكاسب سوقية 17.4 مليار درهم.



سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (بيع) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 207.59 مليون درهم، بعد استحواذهم على 33.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 28.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 3.18 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 2.98 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 17.17 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 32 مليون درهم، وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية من مختلف الجنسيات 192.75 مليون درهم صافي (بيع).

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي، حيث بلغت حصتهم 60% من قيمة التداولات و62.3% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.18 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.98 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراءً) بقيمة 192.75 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 43.34 مليون درهم كمحصلة (بيع). وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراء) بقيمة 43.34 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنحو 14 نقطة وبنسبة 0.15% عند مستوى 10009.62 نقطة مقارنة مع 9994.57 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 90 ألفاً و425 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.528 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.111 مليار درهم. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 24.79 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.098 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.123 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي، أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ نحو 403.49 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.799 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.202 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 403.49 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع الماضي نحو 324.72 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 324.72 مليون درهم كمحصلة (بيع). وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بمقدار 111.91 نقطة بنسبة 1.83% عند مستوى 6225.94 نقطة، يوم أمس، مقارنة مع 6114.03 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 3.62 مليار درهم بعد تداول نحو المليار سهم خلال 66 ألفاً و808 صفقات.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 17.4 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.021 تريليون درهم مقابل 1.004 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.