اقتصاد

"الاتحاد للطيران" تنقل 22.4 مليون مسافر خلال 2025

12 يناير 2026 11:23

نقلت الاتحاد للطيران 22.4 مليون مسافر خلال عام 2025، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، مدعومةً بالطلب المستمر والنمو في الطاقة الاستيعابية عبر شبكتها العالمية المتنامية.

 

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن الناقلة، بلغ معدل إشغال المقاعد للعام الماضي 88.3%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنةً بعام 2024، مما يعكس الأداء التجاري القوي طوال العام.

 

واختتمت الشركة 2025 بأداءٍ قوي، حيث نقلت 2.2 مليون مسافر خلال ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 28% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024.

 

وبلغ معدل إشغال المقاعد لهذا الشهر 87.6%، محافظةً على معدلات استخدام عالية خلال ذروة موسم السفر في نهاية العام.

 

وبلغ أسطول الاتحاد للطيران في نهاية العام 127 طائرة، بعد إضافة 29 طائرة خلال 2025، وهو أكبر توسّع سنوي في تاريخ الشركة.

 

وشمل هذا النمو إدخال طائرة إيرباص "A321LR "، مما وسّع نطاق الخدمات المتميزة التي تقدمها الاتحاد لتشمل عدد أكبر من الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى، ودعم التوسع المستمر لشبكة رحلاتها.

 

وبحسب الناقلة، شكّل نمو الاتحاد للطيران خلال عام 2025 ما يقرب من 40% من إجمالي نمو الركاب في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناءً على النمو المتوقع المسجّل لحركة النقل الجوي في جميع أنحاء الدولة، مما يعكس الدور المحوري للشركة في دعم طموحات أبوظبي السياحية والاقتصادية.

 

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إن 2025 كان عامًا حافلاً بالنمو المطرد لشركة الاتحاد للطيران، فقد نقلت أكثر من 22 مليون مسافر، وهو أعلى رقم سنوي في تاريخها، مع الحفاظ على معدلات إشغال عالية وأداء تشغيلي متميز طوال العام.

 

وأضاف أن اختتام العام برقم قياسي خلال ديسمبر الماضي يعكس ثقة عملاء الشركة بمنتجاتها وخدماتها، وبفضل أسطولها الذي يضم 127 طائرة، وهو الأكبر في تاريخها، فإن الاتحاد للطيران في وضع أفضل من أي وقت مضى لنقل المزيد من الزوار إلى أبوظبي، وتوفير تجارب سفر مميزة لضيوفها عبر شبكتنا العالمية المتنامية بسرعة.

المصدر: وام
الإمارات
السفر
الاتحاد للطيران
المسافرين
حركة السفر
