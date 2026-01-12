«إحصاء أبوظبي» يحصد مستوى التميّز في تقييم النضج المؤسسي لتجربة المتعاملين

أبوظبي (الاتحاد)

حقّق مركز الإحصاء - أبوظبي، إنجازاً جديداً باختياره ضمن أفضل عشر جهات حكومية في إمارة أبوظبي، بعد حصوله على مستوى التميّز في تقييم النضج المؤسسي لتجربة المتعاملين، الذي أجرته دائرة التمكين الحكومي.

ويقيس التقييم، مدى دمج الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي لمبادئ تجربة المتعاملين ضمن منظوماتها المؤسسية؛ عبر التوجهات الاستراتيجية، وتصميم الخدمات، وتطويرها، وآليات تقديمها، فيما يعكس تحقيق مستوى «التميّز» درجة متقدمة من النضج المؤسسي، تُترجم فيها تجربة المتعاملين إلى ممارسات عملية متكاملة، تدعم كفاءة الأداء، وتعزز موثوقية الخدمات، وتضمن تحقيق أثر مستدام.

وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي، إن تجربة المتعاملين في المركز تنبع من جوهر العمل الإحصائي، ولا تُختزل في واجهات أو إجراءات منفصلة، بل تتمثل في كيفية إنتاج البيانات وتكاملها وتوظيفها بشكل واضح وموثوق ومسؤول لخدمة متخذي القرار والمجتمع.

وأضاف أن تحقيق مستوى «التميّز» يعكس التزام المركز بالتنفيذ المنهجي، وحوكمة البيانات، وبناء ثقافة مؤسسية تعتبر ثقة المستخدمين عنصراً أساسياً في جودة العمل الإحصائي، مشيرا إلى أن هذا التقدير يؤكد دور المركز في دعم توجه حكومة أبوظبي نحو نموذج حكومي قائم على الذكاء الاصطناعي، تتكامل فيه البيانات والتحليلات والعمل المؤسسي لتحقيق أثر قابل للقياس.

من جانبه، قال سعيد المُلا، المدير العام لشؤون تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي، إن التقييم يُعد أداة تنظيمية أساسية لقياس مدى جاهزية الجهات والشركات الحكومية لترسيخ تجربة المتعاملين ضمن ممارساتها المؤسسية، لافتاً إلى أنه يسهم في مواءمة جهود التطوير والتحول مع الأولويات الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، وتعزيز تطبيق معايير موحدة وعالية الجودة لتجربة المتعاملين على مستوى المنظومة الحكومية.

وأوضح أنه خلال أربعة أعوام من تطبيق التقييم، تم اعتماد نهج يجمع بين التقييم الذاتي، والتحقق المستقل من قبل خبراء متخصصين، وتقديم مخرجات عملية قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن هذا النهج قد مكن الجهات من تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى خدمات أكثر كفاءة وتجارب أكثر سلاسة، بما يرسّخ تجربة المتعاملين كقدرة مؤسسية تدعم تحسين الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المجتمع، وتسهم في تحقيق استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لتوافق جهود المركز مع استراتيجية تجربة متعاملين بلا جهد التي تقودها دائرة التمكين الحكومي، ومساهمته في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي للتميز الحكومي، وأنه من خلال الدمج بين التقنيات المتقدمة والتصميم الذي يتمحور حول المتعامل، يدعم المركز طموح الإمارة في أن تتصدر حكومات العالم في تبني الذكاء الاصطناعي، ويعمل على ترسيخ معايير عالمية جديدة ترتقي بمستوى الابتكار وجودة الخدمات ورضا المتعاملين.

ويواصل مركز الإحصاء - أبوظبي التزامه الدائم بالتميز والابتكار، مؤكداً دوره مُمَكّنا رئيساً في مسيرة التحول الشامل لإمارة أبوظبي، من خلال تمكين منظومة العمل الحكومي ببيانات موثوقة، وأنظمة ذكية، وخدمات متمحورة حول المتعاملين، بما يعزز الكفاءة ويرسّخ الثقة في الأداء الحكومي.