مركز دبي للتحكيم الدولي يحصل على صفة «مؤسسة تحكيم دائمة» في روسيا



دبي (الاتحاد)

حصل مركز دبي للتحكيم الدولي على صفة «مؤسسة تحكيم دائمة» في روسيا، ما يمثل إنجازاً جديداً يعزز حضوره على الساحة الدولية، ويؤكد دوره بوصفه مؤسسة عالمية موثوقة لتسوية النزاعات.يُمنح هذا التصنيف وفق إجراءات منظمة تتطلب استيفاء معايير دقيقة، من بينها إثبات السمعة الدولية للمؤسسة التحكيمية، وذلك بما يتماشى مع الشروط التي تضعها وزارة العدل الروسية.

ويعكس منح صفة «مؤسسة تحكيم دائمة» المستوى الذي تتمتع به المنظومة المعتمدة لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك معاييره الإجرائية وهيكل الحوكمة المعتمد وينسجم مع استراتيجيته طويلة الأمد الهادفة إلى دعم تسوية النزاعات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماته في الأسواق الدولية الرئيسية.

وقالت جهاد كاظم، المديرة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي، إنه بصفته مؤسسة تحكيم دائمة، أصبح المركز أول مؤسسة تحكيم من دولة الإمارات والمنطقة تحصل على هذا التصنيف الرسمي ويشكل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس مستوى الثقة الدولية بالمركز، وتدعم مسيرته نحو مزيد من التطوير المؤسسي.

ويقوم مركز دبي للتحكيم الدولي بإدارة منازعات عبر طيف واسع من القطاعات، تشمل التشييد والعقارات، والطاقة، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والتصنيع، والقطاع المصرفي والمالي.

وخلال عام 2024، سجّل المركز 295 قضية جديدة، بإجمالي قيمة منازعات بلغت 2.65 مليار دولار أميركي، وبمشاركة أطراف من 53 جنسية مختلفة.

تم هذا الإنجاز بدعم من قبل مكتب EPAM، وهو مكتب محاماة دولي روسي وله حضور في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب «Horizons & Co»، وهي شركة محاماة تأسست في الإمارات، وتتخصص في فض المنازعات.