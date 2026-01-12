غرفة عجمان تحقق تحولاً رقمياً شاملاً في إدارة معاملاتها المالية



عجمان (الاتحاد)

حققت غرفة عجمان تحولاً رقمياً شاملاً في إدارة المعاملات المالية، عبر أتمتة جميع معاملات المصروفات إلكترونياً بنسبة 100%، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني،وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وقالت مريم الشحي مدير إدارة الموارد المالية في غرفة عجمان، إن هذا التحول الرقمي قلص الإجراءات من 6 إجراءات إلى 3 فقط، إضافة إلى تحقيق تقليل مدة إنجاز المعاملة بنسبة وصلت إلى 50% مما أسهم في رفع سرعة الإنجاز وتحسين جودة الأداء المالي.

وأكدت الشحي أن اعتماد الأنظمة المالية الذكية يسهم في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تسرع تدفق البيانات، وتقلل الأخطاء، وتدعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن رفع مستوى رضا الموردين والمتعاملين.