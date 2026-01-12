«إتش إس بي سي» يطلق 10 صناديق استثمارية في الإمارات





دبي(الاتحاد) أعلن بنك HSBC إطلاق أعماله الجديدة في مجال إدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسجيل عشرة صناديق استثمارية محلية جديدة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، لتصبح شركة HSBC لإدارة الأصول واحدة من أولى شركات إدارة الأصول العالمية التي تقوم بإنشاء وتسجيل مجموعة من الصناديق الاستثمارية المحلية تحت مظلة نظام الصناديق الاستثمارية المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البنك في بيان صحفي أن هذا التطور البارز يتماشى مع الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي تهدف إلى تشجيع شركات إدارة الأصول العالمية على إنشاء صناديق استثمارية محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز أسواق رأس المال المحلية.

وأوضح أنه من شأن صناديق HSBC الاستثمارية المحلية الجديدة أن تتيح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات إمكانية الوصول إلى استراتيجيات استثمارية متنوعة عالمياً، مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُدار من قِبل شبكة HSBC لإدارة الأصول التي تضم أكثر من 600 خبير متخصص في مجالات الاستثمار.

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة: «يُمثل إنشاء منصة لصناديقنا الاستثمارية المحلية في الإمارات العربية المتحدة علامة فارقة في استراتيجية HSBC لدعم طموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً رئيسياً للثروات ضمن شبكتنا العالمية. ومن خلال تعزيز أعمال إدارة الأصول وتطوير قدرات إدارة الصناديق الاستثمارية محلياً، فإننا نوفر للمستثمرين بذلك خيارات أوسع، والمزيد من الشفافية، والكثير من السبل لتنمية ثرواتهم وحمايتها انطلاقاً من دولة الإمارات، وصولاً إلى المنطقة والعالم ».

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدةً من الوجهات الأسرع نمواً للثروات على المستوى الدولي، حيث تجتذب أعداداً قياسية من الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية ورواد الأعمال، وتشهد نمواً اقتصادياً قوياً مدعوماً بالتنويع الاقتصادي، والتدفقات الاستثمارية، وتطور أسواق رأس المال.

وقال دينش شارما، الرئيس الإقليمي لخدمات إدارة الثروات العالمية والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «إن استثمارنا في تعزيز أعمال إدارة الأصول المحلية إنما يهدف إلى مواكبة فرص الكبيرة وطويلة الاجل في قطاع إدارة الثروات في الإمارات العربية المتحدة. كما تسهم خيارات المستثمرين والإصلاحات التنظيمية في تسريع التحول من الهياكل الاستثمارية الخارجية إلى صناديق محلية حيث يتزايد إقبال المستثمرين على الحلول الاستثمارية عالية الجودة، المصممة والمنظمة والمُدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وستغطي صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية العشرة الجديدة مجموعة واسعة من فئات الأصول، ومستويات المخاطر، ومجالات الاستثمار، مما يتيح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات إمكانية إنشاء محافظ استثمارية متنوعة تتناسب مع أهدافهم، وآفاقهم الزمنية، ومستوى تقبلهم للمخاطر.

وتأتي هذه المنصة الاستثمارية الداخلية لتكمّل عروض HSBC الحالية من الصناديق الاستثمارية والأوراق المالية الدولية، بما في ذلك إمكانيات التداول العالمية، لتوفير إمكانية الوصول السهل إلى الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية.

وأكدت ديزي هو، الرئيس التنفيذي لشركة HSBC لإدارة الأصول لمناطق آسيا والشرق الأوسط بالقول: «إن قيامنا بافتتاح فرعنا في دبي إنما يؤكد مدى التزام شركة HSBC لإدارة الأصول بتوسيع حضورها وقدراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من التركيز الاستراتيجي لمجموعة HSBC على المنطقة. ومهمتنا بسيطة: تتمثل في إتاحة الإمكانية للمستثمرين في دولة الإمارات للوصول إلى خطط استراتيجية استثمارية عالمية المستوى مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية. ونوفر من خلال حضورنا خبرتنا العالمية الواسعة في هذا المجال إلى جانب التزامنا في توفير حلول يمكن الوصول إليها بسهولة ومصممة بحيث تتناسب مع الاحتياجات الفريدة لقاعدة المستثمرين المحترفين في دولة الإمارات.»

وإلى جانب إطلاق الصناديق الاستثمارية، وكجزء من استراتيجية شركة HSBC لإدارة الأصول لتنمية أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، تم تعيين جيمس غريست كمدير عام لفرع الشركة في دولة الإمارات، حيث سيتولى مسؤولية قيادة تطوير وتنمية منصة الصناديق الاستثمارية المحلية وتعزيز الإمكانات الاستثمارية في الدولة.