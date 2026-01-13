الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الناقلات الوطنية تتتسلم 34 طائرة «إيرباص» جديدة خلال 2025

الناقلات الوطنية تتتسلم 34 طائرة «إيرباص» جديدة خلال 2025
13 يناير 2026 13:28


مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
 كشفت بيانات شركة إيرباص، عن تسلُّم 3 ناقلات وطنية إماراتية هي (الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران) 34 طائرة جديدة من إجمالي تسليمات الشركة خلال العام 2025، والتي بلغت 793 طائرة تجارية لنحو 91 عميلاً، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً للبيانات، فقد عزّزت الناقلات الوطنية الإماراتية الثلاث أساطيلها الجوية بـ 34 طائرة جديدة من إنتاج شركة «إيرباص» من طرازات A350 وA321 نيو وA320 نيو، في خطوة تعكس وتيرة النمو المتسارعة لقطاع الطيران في الدولة ودوره المحوري في صياغة المشهد العالمي للطلبيات والتسليمات.

وتصدّرت «الاتحاد للطيران» المشهد بتسلُّمها 15 طائرة جديدة، شملت طرازات «A350-1000» عريضة البدن و«A321neo» أحادية الممر، مما يدعم خططها للتوسع في الشبكة الدولية. من جانبها، تسلّمت طيران الإمارات 14 طائرة من طراز «A350-900»، لتبدأ فصلاً جديداً من الكفاءة التشغيلية في أسطولها البعيد المدى. كما واصلت «العربية للطيران» نموها في قطاع الطيران الاقتصادي بتسلمها 5 طائرات من طراز «A320neo».

وأفادت شركة إيرباص نجاحها في تسليم 793 طائرة تجارية لـ 91 عميلاً عالمياً في عام 2025، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق، فيما سجّلت الشركة 1,000 طلبية إجمالية (889 طلبية صافية) من 57 عميلاً.

وشملت الطلبيات 656 طائرة من عائلة A320، و193 طائرة A350، و100 طائرة A330neo. ووصل إجمالي الطلبات المتراكمة (Backlog) بنهاية ديسمبر 2025 إلى 8,754 طائرة، وهو أعلى مستوى في تاريخ الشركة، التي أشارت إلى أن عام 2025 شهد مساراً تصاعدياً رغم التحديات التشغيلية، حيث برزت منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص دولة الإمارات، كمحرك أساسي للطلب على الطائرات عريضة البدن، التي سجّلت رقماً قياسياً في الطلبات المتراكمة بلغ 1,124 طائرة.

