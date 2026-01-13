الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جامعة خليفة تستعرض حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة

جامعة خليفة تستعرض حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة
13 يناير 2026 19:44


أبوظبي (الاتحاد)
تستعرض جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مجموعة من المشاريع والحلول الرائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والاستدامة، خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 بأبوظبي.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي بجامعة خليفة، إن مشروعات الجامعة تعكس بعضاً من أبرز التكنولوجيات المحورية في مجالَي الذكاء الاصطناعي والاستدامة، والتي خرجت من مراكزها البحثية الرئيسة، وتغطي تطبيقات متنوعة تشمل «الفرز الذكي للنفايات»، و«التحلية المتطورة للمياه»، و«تكنولوجيات زراعة الصحراء».
وأضاف أن الجامعة تشكّل، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والحلول الرائدة في قطاعات المياه والطاقة والزراعة، عالماً تتضافر فيه النظم الذكية والممارسات المستدامة لضمان بقاء الكوكب للأجيال القادمة.
وتعرض شركة مشاريع جامعة خليفة، الذراع التجارية في الجامعة، للتسويق التجاري خلال القمة، تقنيتين بإمكانات عالية ومسارات واضحة، تتمثل الأولى في الحلول المستدامة لتحسين خصائص التربة والمستخرجة من ألياف النفايات الزراعية المشتقة من النباتات، بينما تتمثل الثانية بعملية فصل المواد بالاعتماد على المذيبات وباستخدام مفاعل أنبوبي للتمكين من إعادة تدوير وحدات الخلايا الكهروضوئية بكفاءة.
كما تتضمن المشاريع التي تستعرضها الجامعة أيضاً جهاز فرز ذاتي للمواد يعتمد على الذكاء الاصطناعي وأغشية وظيفية مدعومة بتقنية الحركة ثنائية الأبعاد لمعالجة وتحلية المياه.
وعلاوة على ذلك، سيقدم أعضاء برنامج جامعة خليفة «القادة الشباب لطاقة المستقبل»، مقترحات مشاريعهم وسيشاركون في مناظرات حوارية ويتواصلون مع قادة الأعمال، إلى جانب حضورهم مجموعة من الجلسات المتنوعة في القمة العالمية لطاقة المستقبل.

آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
(صورة موضوعية)
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©