الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

بدور القاسمي تزور «نُزل الرياحين»

بدور القاسمي خلال الزيارة (من المصدر)
15 يناير 2026 01:18

الشارقة (الاتحاد)

زارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، نُزل الرياحين في مدينة خورفكان، حيث اطّلعت على مكونات الوجهة ومرافقها التشغيلية، ضمن الاهتمام المستمر بوجهات الضيافة التراثية في الإمارة، وحرص «شروق» على ضمان جاهزية هذه المواقع واستدامة تقديم تجارب إقامة تعكس هوية الشارقة الثقافية وتفاصيلها المعمارية.
وشملت الجولة الاطلاع على مختلف عناصر تجربة الإقامة، بدءاً من تنظيم الاستقبال والخدمات، مروراً بتكامل المرافق ومسارات حركة الضيوف، وصولاً إلى جاهزية الوحدات السكنية والمناطق المشتركة، كما استمعت إلى عرض حول الأطر التشغيلية المعتمدة، لضمان ثبات معايير الجودة وتماسك التجربة العامة، بما ينسجم مع متطلبات قطاع الضيافة مع الحفاظ على الخصوصية المعمارية للموقع وطابعه التراثي.

بدور القاسمي
الإمارات
الشارقة
