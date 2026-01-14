الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات وموزمبيق تبحثان تعزيز شراكتهما الاقتصادية

دانييل شابو وثاني الزيودي خلال اجتماع الطاولة المستديرة بين الإمارات وموزمبيق (من المصدر)
15 يناير 2026 01:18

أبوظبي (وام)

عُقدت أمس في العاصمة أبوظبي أعمال اجتماع الطاولة المستديرة بين الإمارات وموزمبيق على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وذلك بحضور فخامة دانييل شابو، رئيس جمهورية موزمبيق.
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومنصور محمد الجويعد، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية موزمبيق، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الرئيسية.
فيما مثَّل الجانب الموزمبيقي معالي باسيليو موهاته، وزير الاقتصاد، ومعالي جواو ماتلومبي، وزير النقل والاتصالات، إلى جانب ممثلي عدد من القطاعات الحيوية في موزمبيق.
وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بفخامة دانييل شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، والوفد المرافق له، في دولة الإمارات، معرباً عن بالغ تقديره للجهود المبذولة في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وقال معاليه إن الطاولة المستديرة تشكل فرصة إضافية مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، إذ يجسّد النمو المتواصل في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين ما تحققه الشراكات الوثيقة من فوائد ملموسة، حيث بلغت قيمة التجارة البينية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 1.7 مليار دولار، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 57.8% وبزيادة تفوق 300 مليون دولار مقارنة بإجمالي عام 2024.
وأضاف معاليه أن هذا النمو في التجارة بين البلدين يتزامن مع نمو ملحوظ في الاستثمارات المتبادلة، حيث تسهم دولة الإمارات في دعم جهود موزمبيق لتعزيز الاستفادة من قطاع الغاز الطبيعي، إلى جانب تسريع خططها في مجال التحول في الطاقة.
وأشار إلى أن الجانبين يعملان على تعزيز الإنتاج الزراعي وتوسعة ميناء مابوتو بما يسهم في تحسين ربط صادرات موزمبيق بسلاسل الإمداد العالمية.  وقال إن البلدين يدركان أن آفاق التعاون واسعة وتحمل المزيد من الفرص الواعدة.

التزام متبادل
تجسد الطاولة المستديرة عمق الشراكة التاريخية، والالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين بتعزيز أواصر التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ضمن إطار مؤسسي يضمن تحقيق تقدم فعّال ومستدام، يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وأشاد الجانبان بالزخم المتنامي في العلاقات الثنائية التي تعكس قوة الروابط الاقتصادية، واتساع نطاق الاستثمارات المتبادلة.

الإمارات
موزمبيق
دانييل تشابو
ثاني الزيودي
الشراكة الاقتصادية
أسبوع أبوظبي للاستدامة
أبوظبي
