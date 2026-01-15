الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أدنوك» تزرع 5 ملايين شجرة قرم للحفاظ على التنوع البيولوجي

«أدنوك» تزرع 5 ملايين شجرة قرم للحفاظ على التنوع البيولوجي
15 يناير 2026 12:00

 

أبوظبي (الاتحاد)

قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها بزراعة شجرة القرم رقم 5 ملايين، ضمن جهود «أدنوك» للحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك خلال زيارته لغابة القرم في منطقة «النوف» في أبوظبي.

وبهذا الإنجاز، تكون «أدنوك» قد حققت أكثر من نصف هدفها بزراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول 2030، مما يعزّز جهودها للمساهمة في حماية التنوع البيولوجي من خلال تطبيق حلول قابلة للتطوير والتطبيق على نطاق واسع وقائمة على الطبيعة تدعم هدف دولة الإمارات المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 وتحقق قيمة طويلة الأجل وتأثير إيجابي ملموس على الدولة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالمحافظة على التنوُّع البيولوجي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، يُعد الحفاظ على البيئة أولوية رئيسة ضمن استراتيجية 'أدنوك'، ويجسّد التزامها بخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لدولة الإمارات والمجتمعات التي نعمل فيها.

وأشار إلى إحرازهم تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدف أدنوك بزراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة لدعم التنوُّع البيولوجي وتوفير إمدادات الطاقة بشكل مسؤول للإسهام في تلبية احتياجات الاقتصادات والمجتمعات.

أخبار ذات صلة
شراكة بين «ألتيرّا» و«بي بي في إيه» لإطلاق صندوق جديد للمناخ
سلطان الجابر زميلاً فخرياً لمعهد الطاقة

ويستخدم برنامج «أدنوك» لزراعة أشجار القرم، الذي تم إطلاقه في عام 2023، تكنولوجيا متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات من دون طيار، واستخدامها في زراعة الأشجار بكفاءة وعلى نطاق واسع، كما يستفيد البرنامج من أدوات مراقبة متقدمة، تشمل تقنيات التعلّم الآلي، لمتابعة نمو أشجار القرم وحالتها والجهود الناجحة لاستعادتها، بمرور الوقت.

ويُعد إشراك المجتمع ركيزة أساسية في مبادرة أدنوك لزراعة أشجار القرم، وشارك في عام 2025 أكثر من 1000 متطوع في أنشطة الزراعة، وساهموا بآلاف ساعات العمل لدعم جهود الحفاظ على البيئة.

ومنذ إطلاق البرنامج، شارك نحو 6000 شخص في زراعة أشجار القرم وتنظيف السواحل ومبادرات استعادة التنوع البيولوجي في أبوظبي، بما في ذلك متطوعون من المدارس، وأصحاب الهمم، ومختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى موظفي «أدنوك» الذين ساهموا بشكل فعّال في جميع مراحل البرنامج.

وانضمت أدنوك «خلال عام 2024، إلى مبادرة أبوظبي «غرس الإمارات» لزراعة أشجار القرم والتي أطلقتها هيئة البيئة - أبوظبي، بهدف تسريع وتيرة استعادة غابات القرم، وتعزيز البحث العلمي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتتماشى هذه الجهود مع البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، ومبادرة «تريليون شجرة» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

أدنوك
سلطان الجابر
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©