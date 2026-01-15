الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة «بي واي دي»

مكتوم بن محمد خلال اللقاء مع وانغ تشوانفو (وام)
16 يناير 2026 01:13

دبي (وام)

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، وانغ تشوانفو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «بي واي دي» الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية والهجينة.
استعرض اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، سبل تعزيز التعاون في قطاع صناعة السيارات، لاسيما المركبات الكهربائية والهجينة، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لحلول التنقل المستدام، وتطرّق الجانبان إلى آفاق التعاون الممكنة في هذا المجال.
وتناول النقاش التزام دولة الإمارات بترسيخ شراكاتها مع أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات المستقبلية.
وجرى خلال اللقاء، إلقاء الضوء على الفرص الكبيرة التي تتيحها البيئة الاقتصادية المتطورة في دولة الإمارات.
حضر اللقاء، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي هلال المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم.

مكتوم بن محمد
دبي
الإمارات
مكتوم بن محمد بن راشد
بي واي دي
