اقتصاد

إطلاق شركة «إشارة» الوطنية لتقديم حلول وخدمات الفضاء الأرضية

إطلاق شركة «إشارة» الوطنية لتقديم حلول وخدمات الفضاء الأرضية
16 يناير 2026 01:13

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف عيسى الشامسي المدير التنفيذي لياس القابضة للطيران، عن إطلاق شركة «إشارة» لتكون الشركة الوطنية الأولى من نوعها محلياً وإقليمياً، في تقديم خدمات وحلول الفضاء الأرضية للقطاع التجاري والحكومي من خلال المحطات الطرفية.
وقال الشامسي في حوار مع «الاتحاد»، إن شركة إشارة، التي تم إطلاقها ضمن الاستراتيجية التوسعية لشركة ياس القابضة للطيران، تأتي لتكون مكملاً للخدمات الفضائية التي توفرها الشركات الوطنية الأخرى المتخصصة في خدمات الأقمار الصناعية.

وأضاف «من المخطط بناء المنظومة الأرضية من خلال تطوير وبناء مصنع ومختبر للتصنيع والتطوير وبكوادر وطنية بشكل رئيس».
ولفت الشامسي إلى أنه سيتم خلال معرض «يومكس» عرض عدد من الحلول التي سيتم تقديمها عبر إشارة، وتعريف الزوار والمشاركين بها، موضحاً أن إشارة شركة إماراتية بنسبة 100%، وستتم عمليات التصنيع والتطوير محلياً بالكامل.
وتضم شركة ياس القابضة للطيران، شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية «جانز» المتخصصة في الملاحة والمراقبة الجوية، و«إشارة» الشركة الجديدة التي تم الإعلان عن إطلاقها.

استراتيجية توسعة 
فيما يتعلق بشركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية المتخصصة في الملاحة الجوية للقطاع التجاري والحكومي في الدولة، والتي تغطي ثلثي المجال الجوي في الإمارات، أكد الشامسي أنه تم إطلاق استراتيجية توسعية للشركة للتوسع في خدمات الملاحة الجوية لتواكب التطور الملحوظ في قطاع الطيران الذي تشهده الدولة وفي تكنولوجيا الطيران والنقل الذكي والمتقدم، مثل الطائرات بدون طيار والتاكسي الجوي.
وقال الشامسي، إنه تم البدء بتنفيذ استراتيجية التوسع لتشمل تطبيق أحدث التكنولوجيا في قطاع الملاحة الجوية، حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة «تاليس» في نوفمبر الماضي لتطوير نظام إدارة الحركة الجوية» «إي تي إف إم» إضافة إلى أن الشركة بصدد افتتاح مختبر لإدارة الحركة الجوية.
وأضاف: أول خطوة لنا في الاستراتيجية الجديدة هي الدخول في منظومة النقل الذكي ليكون لنا دور في تقديم خدمات إدارة ومراقبة المجال الجوي وتنظيم الحركة الجوية للطائرات من دون طيار والتاكسي الجوي، حيث يتم التعاون مع جهات وطنية محلية في هذا الصدد.
وأشار الشامسي إلى أن تنفيذ الاستراتيجية التوسعية الجديدة سيكون على مراحل مختلفة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكد الشامسي أن استراتيجية التوسع لشركة ياس القابضة للطيران تتضمن توسعات شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية، وإطلاق شركة إشارة، إضافة إلى استثمارات متعلقة بالحلول التي تقدمها في المجال البري والبحري والجوي بشكل عام.

التوطين
أكد عيسى الشامسي على استثمار ياس القابضة للطيران في استقطاب الكوادر الوطنية حيث بلغت نسبة التوطين في مجال المراقبة الجوية بشكل خاص 63%.
وأشار الشامسي إلى برنامج للتوطين يتم فيه استقبال المواطنين من خريجي الثانوية العامة للتدريب لمدة 3 سنوات حيث يتم اعتبارهم موظفين في الشركة أثناء تدربهم ليصبحوا بعد نجاحهم في البرنامج مراقبين معتمدين ومرخصين.

الإمارات
شركة إشارة
الفضاء
