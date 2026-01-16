السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

نيكي يواصل هبوطه مع جني المستثمرين للأرباح

أرشيفية
16 يناير 2026 08:41

تراجع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثانية على التوالي اليوم الجمعة مع جني المستثمرين للأرباح عقب ارتفاع مدفوع بآمال توسيع نطاق التحفيز المالي.

وهبط نيكي ​0.44 بالمئة إلى 53867.19 ‌نقطة بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، ​وتراجع المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقاً ‌0.28 بالمئة إلى 3658.81.

وكسب نيكي 3.7 بالمئة هذا الأسبوع وارتفع توبكس أربعة بالمئة.

وعلى مدار الشهر، ارتفع كل من نيكي وتوبكس بأكثر ​من سبعة بالمئة. وتراجع سهم ‍شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بنسبة 1.62 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر ‍نيكي. وهبط سهم شركة طوكيو ⁠إلكترون لتصنيع معدات ​صناعة الرقائق 1.17 بالمئة. وهوى سهم شركة بايكارنت ​للاستشارات 8.89 بالمئة ليصبح ‍أكبر الخاسرين على نيكي.

في حين ارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.67 بالمئة وكذلك سهم شركة دايكن لصناعة مكيفات ‌الهواء بنسبة 1.19 بالمئة.

المصدر: وكالات
مؤشر نيكي الياباني
نيكي
