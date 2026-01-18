10.2 مليار دولار صادرات كوريا الجنوبية الزراعية والغذائية في 2025

أظهرت بيانات نشرتها المؤسسة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والبحرية والأغذية، اليوم، أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية بلغت 10.2 مليار دولار العام الماضي.

واستحوذت الولايات المتحدة والصين واليابان على 46% من صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الكورية، إذ بلغت حصة الولايات المتحدة 17.5% (1.8 مليار دولار)، تليها الصين ب 15.4% (1.58 مليار دولار)، واليابان ب 12.7% (1.3 مليار دولار).

وسجلت حصتا الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط 7.5% (773 مليون دولار)، و4% (411 مليون دولار) على التوالي.

وتسعى الحكومة الكورية الجنوبية إلى فتح أسواق جديدة، مع تزايد الحاجة إلى تنويع أسواق تصدير المنتجات الزراعية والغذائية لتعزيز استدامة الصادرات.

وأطلقت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية «فرقة عمل صادرات الأغذية الكورية» بمشاركة القطاعين العام والخاص في ديسمبر الماضي لاكتشاف أسواق جديدة.

وتم تصنيف مكتب الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا) في دولة قطر، و4 مكاتب أخرى تابعة للوكالة كمراكز تجارية رئيسية هذا العام.

وقالت الوزارة، إنها تبذل ما في وسعها لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية والأغذية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة إلى أن تلك الصادرات ارتفعت بنسبتي 22.6% و19% على التوالي العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.