«أبوظبي الأول» يطلق ميزة الحساب المشترك الرقمي لقروض الإسكان للمواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق الحساب الرقمي لقروض الإسكان المشتركة، والذي من خلاله سيتمكن العملاء المستفيدون من قروض هيئة أبوظبي للإسكان، من فتح حسابات قروض الإسكان للمواطنين لدى بنك أبوظبي الأول عبر تطبيق FAB NHL، بالإضافة إلى المصادقة الآمنة عبر الهوية الرقمية، وإتمام عقود الرهن والتوقيع عليها إلكترونياً، بالإضافة إلى متابعة حالة القرض وإمكانية التقديم على الخدمات المصرفية الأخرى المتاحة عبر التطبيق.

ويطبق هذا النوع من الحسابات تلقائياً على المستفيدين الجدد من قروض الإسكان للمواطنين المشتركة، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن أصحاب قروض الإسكان المشتركة الحاليين من استخدام الخدمات الإلكترونية عبر التطبيق بعد إتمام نقلهم للمنظومة الجديدة وتسجيلهم عبر التطبيق.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في رحلة التحول الرقمي لبنك أبوظبي الأول، ليصبح أول بنك في المنطقة يقدم تجربة رقمية متكاملة للحسابات المشتركة، مما يعزز راحة العملاء ويضع الخدمات المصرفية في متناول أيديهم.

كما تسهم هذه المبادرة في تقليل البصمة الكربونية، وتوفير تجربة سلسة وآمنة تعكس التزام البنك بالاستدامة والابتكار، وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية بنك أبوظبي الأول التي ترتكز على التميز الرقمي، والابتكار، والتأثير المجتمعي، حيث يواصل البنك تطوير خدماته لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة بكفاءة عالية، واضعاً إياهم في صميم أولوياته.

وقال ماجد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع القروض ومنافع السكنية: «إن إطلاق الحساب المشترك الرقمي من بنك أبوظبي الأول خطوة مهمة تسهم في تعزيز سهولة وشفافية رحلة العميل للحصول على المسكن، هذا التعاون يدعم جهودنا في تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً وبشكل أكثر سرعة وكفاءة، وبما يتماشى مع توجهاتنا نحو تطوير حلول رقمية تُحسّن تجربة المستفيد وترتقي بجودة الخدمات المقدمة، فاليوم بات بإمكان المستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً من أي مكان».

وقال خالد الزعابي، رئيس قروض الإسكان للمواطنين في بنك أبوظبي الأول: «يمثل إطلاق الحساب المشترك الرقمي خطوة نوعية في تمكين المواطنين من إدارة رحلة تملكهم للمسكن بسهولة وأمان، ونحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء وتواكب تطلعاتهم، مع الحفاظ على أعلى معايير الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، وتعكس هذه المبادرة رؤيتنا في جعل خدمات قروض الإسكان أكثر قرباً وسهولة من ذي قبل».