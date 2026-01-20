الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يحوم قرب مستوى قياسي مرتفع

الذهب يحوم قرب مستوى قياسي مرتفع
20 يناير 2026 07:35

 تداول المستثمرون الذهب والفضة قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الثلاثاء.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4671.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له ‌على الإطلاق عند 4689.39 دولار في الجلسة ​السابقة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير ‌1.8 بالمئة إلى 4676.80 دولار للأوقية.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 93.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 94.72 ⁠دولار في وقت سابق من الجلسة.

أخبار ذات صلة
الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى
ارتفاع قياسي للذهب والفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2359.45 دولار ‌للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1817.44 دولار. 

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد تبحث تعزيز التعاون مع المدير العام لـ «اليونسكو»
اقتصاد
لطيفة بنت محمد تبحث تعزيز التعاون مع المدير العام لـ «اليونسكو»
اليوم 21:08
لطيفة بنت محمد: مصداقية الإمارات حوّلتها إلى قصة نجاح عالمية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: مصداقية الإمارات حوّلتها إلى قصة نجاح عالمية
اليوم 21:05
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©