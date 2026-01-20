الذهب يحوم قرب مستوى قياسي مرتفع

تداول المستثمرون الذهب والفضة قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الثلاثاء.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4671.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له ‌على الإطلاق عند 4689.39 دولار في الجلسة ​السابقة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير ‌1.8 بالمئة إلى 4676.80 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 93.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 94.72 ⁠دولار في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2359.45 دولار ‌للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1817.44 دولار.



