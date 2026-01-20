الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إيكرس 2026» يكشف غداً مشاريع عقارية جديدة تطرح للمرة الأولى

«إيكرس 2026» يكشف غداً مشاريع عقارية جديدة تطرح للمرة الأولى
20 يناير 2026 20:35


تنطلق غداً تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة الجديدة من معرض الشارقة العقاري -«إيكرس 2026» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة و«ليدر لتنظيم المعارض»، ويستمر حتى 24 يناير الجاري بمشاركة هي الأكبر في تاريخه وسط توقعات بتسجيل صفقات عقارية تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم خلال أيامه الأربعة.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة غير مسبوقة لأكثر من 120 شركة ومؤسسة من كبريات شركات التطوير والاستثمار العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية وشركات إدارة المشاريع والعقارات والتكنولوجيا العقارية، حيث تم حجز كامل مساحته التي تتجاوز 10 آلاف متر مربع، في مؤشر واضح على المكانة التي يتمتع بها والزخم المتنامي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

ويقدم العارضون خلال الحدث أكثر من 200 مشروع عقاري متنوّع تشمل مشاريع سكنية بمواصفات حديثة ومجمعات سكنية متكاملة وعقارات تجارية وصناعية وأراضٍ استثمارية في مواقع استراتيجية، إلى جانب مشاريع مستدامة تواكب التوجهات المستقبلية للتطوير العمراني ويُطرح عدد كبير من هذه المشاريع للمرة الأولى في إمارة الشارقة، ما يعزّز من جاذبية المعرض كمنصة لإطلاق المشاريع العقارية النوعية.

ويحظى المشاركون في المعرض بحزمة تسهيلات حكومية في مقدمتها القرار الذي أقره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض رسوم التسجيل العقاري على معاملات البيع والشراء، التي تتم خلال فترة المعرض بنسبة 50%، وذلك في إطار مبادرات داعمة تهدف إلى تنشيط حركة التداول العقاري، وتحفيز الإقبال على الاستثمار وتعزيز تنافسية السوق العقاري في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

كما يشهد «إيكرس 2026» الإعلان عن إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية في إمارة الشارقة، يهدف إلى تنظيم عمليات التطوير العقاري من خلال إيداع أموال المشترين في حسابات بنكية مستقلة لا يتم الصرف منها إلا وفق نسب الإنجاز المعتمدة للمشاريع، بما يعزّز حماية حقوق المستثمرين والمشترين ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في السوق العقاري.

ويقدم المعرض برنامجاً معرفياً شاملاً يضم أكثر من 30 فعالية تشمل جلسات نقاشية وورش عمل ودورات تدريبية متخصّصة باللغتين العربية والإنجليزية، تتناول أبرز القضايا المرتبطة بصناعة العقار مثل تحولات السوق وآليات الاستثمار واتجاهات الطلب والتقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في التطوير العقاري، كما يشهد إطلاق النسخة الأولى من «إيكرس بودكاست» الذي يقدم سلسلة من الحلقات الحوارية المسجلة والمباشرة مع خبراء ومتخصصين في القطاع العقاري والاستثماري في مبادرة تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز الوعي العقاري.

وتتنافس الشركات المشاركة في تقديم خصومات نوعية وحوافز استثمارية وخطط سداد مرنة تستهدف شرائح المستثمرين المختلفة في وقت يشهد فيه السوق العقاري في الشارقة نشاطاً متسارعاً ونمواً ملحوظاً، حيث سجلت الإمارة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 تداولات عقارية تجاوزت 44.3 مليار درهم محققة نمواً لافتاً تجاوز 58% إلى جانب ارتفاع عدد معاملات البيع إلى أكثر من 24 ألف معاملة واستقطاب مستثمرين من أكثر من 120 جنسية.

