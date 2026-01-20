«فوركس دوت كوم»: المعادن النفيسة إلى مسارات أسعار أكثر تسارعاً

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تُظهر المعادن النفيسة، التي طالما اعتُبرت من أبرز المستفيدة من القلق الجيوسياسي، مسارات أسعار أكثر حدّة وتسارعاً، حسب تقرير لشركة «فوركس دوت كوم»، وأكد التقرير أن الذهب لا يزال يحافظ على مستويات عالية تفوق بكثير معدلاته الوسطيّة التاريخية متجاوزاً مستوى 4500 دولار فيما تواصل الفضة صعودها ضمن مسار حاد، حيث حظيت الفضة باهتمام خاص نظراً لدورها المزدوج كأصل نقدي وصناعي، مع تقدمها نحو مستويات من خانة الأرقام الثلاثية، غير أنها قد تنطوي على مخاطر مرتفعة للتراجعات الحادة، فيما ارتدّ النفط الخام نحو مستوى 60 دولاراً مدفوعاً بتزايد الطلب على التحوّط، لافتاً إلى أنه في المقابل، تختبر مؤشرات الأسهم الأميركية قمماً قياسية وسط تراجعٍ واضح في الزخم، وحتى الدولار الأميركي، الذي كان يُتوقع على نطاق واسع أن يتراجع مع تصاعد التكهنات بخفض أسعار الفائدة، لا يزال متماسكاً مستفيداً من طلب الملاذ الآمن.

تأثير المتغيرات

وقال التقرير: إن التقلبات أصبحت سمةً هيكلية لا ظرفية في الأسواق العالمية، حيث إنه مع انطلاق عام 2026 تجد الأسواق المالية نفسها عرضةً لضغط مألوف لكنه يبدو أكثر حدّة هذه المرة، يتمثل في تنامي هيمنة العوامل الجيوسياسية على آليات اكتشاف الأسعار.

وأوضح أنه لطالما قامت الأسواق بتسعير حالة عدم اليقين، لذا فإن وجود المخاطر ليس أمراً جديداً بحد ذاته، إلا أن سرعة واتساع تأثير المتغيرات السياسية اليوم عبر مختلف فئات الأصول باتت أكبر من أي وقت مضى، ما يدفع إلى تبنّي مستويات أعلى من الحيطة والحذر، لافتاً إلى أن تضافر تباطؤ البيانات الاقتصادية الأميركية، وبداية موسم إعلان الأرباح، واتساع علاوة المخاطر الجيوسياسية، وضعَ المستثمرين أمام مشهدٍ سوقي بات أكثر استجابةً للعناوين الإخبارية منه إلى الأساسيات حيث تبدو الخلفية العالمية مثقلة على نحو غير اعتيادي بتصدعات سياسية متشابكة.







الانتقائية في الدخول

وحسب رزان هلال، محللة الأسواق في شركة «فوركس دوت كوم» فإن فترات التقلبات والتوترات الحالية تكشف حدود الاعتماد على التوقعات البحتة، فعندما تكون حركة الأسعار مستمرة في التمادي، وتكون العناوين الإخبارية قادرة على قلب المعنويات بين ليلة وضحاها، تصبح إدارة الانكشاف بانضباط والتخطيط لمختلف السيناريوهات أكثر قيمة من محاولة أن تكون محقاً في تحديد الاتجاه.

وقالت إنه في مثل هذه المراحل المتأخرة من دورة الزخم، قد تكون نقاط الدخول غير المتأنية قاسية العواقب، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية حجم المراكز، والانتقائية في الدخول، وتحديد مستويات خروج واضحة ومسبقة.

وأشارت إلى أن النفط الخام يجسّد حالة التوتر القائمة بين الاضطرابات الجيوسياسية قصيرة الأجل والقوى الهيكلية الأطول أمداً، فعلى الرغم من تجدد قوة الأسعار مدفوعة بمخاوف الإمدادات ومخاطر مسارات الشحن، فإن الإطار العام الممتد على مدى سنوات لا يزال مقيداً، معتبرة أن الارتفاعات الأخيرة تبدو أقرب إلى سلوك تحوّطي معاكس للاتجاه السائد منها إلى تحوّل مؤكد في السردية الأساسية للعرض.وترى هلال أنه في الفترات التي تكون فيها الأسواق حساسة للعناوين الإخبارية، يتسع نطاق الفرص والمخاطر معاً، أما أولئك القادرون على العمل بمرونة، وتعديل مستويات الانكشاف مع تطور السرديات، فهم الأقدر على اجتياز الأشهر المقبلة بثبات، مختتمة بالتأكيد على أنه مع انطلاق عام 2026، قد لا يكون التحدي المركزي للأسواق في تفسير العنوان الجيوسياسي التالي، بقدر ما يكون في إدارة الثقل التراكمي لجميع العناوين معاً، ومن هذا المنطلق، تصبح إدارة المخاطر هي الاستراتيجية الأساسية للعام القادم.