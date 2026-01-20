60 مليار دولار قيمة أقوى 5 علامات تجارية إماراتية بقائمة «جلوبال 500»

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

حلَّت 5 علامات تجارية إماراتية ضمن قائمة «جلوبال 500» لأقوى وأغلى العلامات التجارية في العالم لعام 2026، الصادرة عن مؤسسة «براند فاينانس» المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، وبقيمة إجمالية للعلامات الخمس بلغت 59.66 مليار دولار (218 مليار درهم)، بنمو نسبته 15.2 % عن القيمة المسجلة للعام 2025، والتي بلغت 51.70 مليار دولار (189.7 مليار درهم).

وضمت قائمة العلامات التجارية الإماراتية في نسخة جلوبال 500 للعام 2026، كلاً من «أدنوك» التي قفزت 5 مراكز هذا العام لتصبح أول علامة تجارية إماراتية تنضم إلى أقوى 100 علامة تجارية من حيث القيمة على مستوى العالم، بقيمة بلغت 21.1 مليار دولار، تلتها علامة «إي آند - &e» في المرتبة 152 عالمياً، و«طيران الإمارات» التي صعدت من المرتبة 280 إلى المرتبة 238 عالمياً والأولى بالشرق الأوسط بقيمة بلغت 10.6 مليار دولار، و«بنك الإمارات دبي الوطني» الذي صعد من المرتبة 551 عالمياً إلى المرتبة 417، و«بنك أبوظبي الأول» الذي انضم للمرة الأولى إلى القائمة في المرتبة 473 عالمياً بقيمة علامة تجارية بلغت 5.5 مليار دولار.

وبحسب «براند فاينانس»، حظيت العلامات التجارية الإماراتية الخمس بتصنيفات قوية، حيث حصل كل من «أدنوك» و«بنك الإمارات دبي الوطني» على تصنيف AAA-، وحصل كل من «إي آند» و«طيران الإمارات» على تصنيف AAA، فيما حصل «بنك أبوظبي الأول» على تصنيف AA-.

ووفقاً للتقرير، شكلت العلامات التجارية الإماراتية أكثر من 41% من إجمالي العلامات التجارية من منطقة الشرق الأوسط ضمن القائمة والبالغ عددها هذا العام 12 علامة تجارية، والتي سجل ثلثها نمواً مزدوج الرقم هذا العام، من أبرزها «أدنوك» و«طيران الإمارات».

وقال سافيو دي سوزا، العضو المنتدب لشركة «براند فاينانس» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تواصل العلامات التجارية الأكثر قيمة وقوة في المنطقة زيادة حضورها على الساحة العالمية، تستغل المنطقة نقاط قوتها الطبيعية لتحويلها إلى نفوذ اقتصادي وقوة ناعمة وتأثير للعلامات التجارية من خلال شركاتها الرائدة في قطاعات متنوعة».

وعالمياً، احتفظت «آبل» بالمركز الأول كأغلى علامة تجارية في العالم بقيمة 607.6 مليار دولار، فيما جاءت «مايكروسوفت» في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 565.2 مليار دولار، تلتها «جوجل» في المرتبة الثالثة بقيمة 433.1 مليار دولار، و«أمازون» في المرتبة الرابعة بقيمة 369.9 مليار دولار.

وللمرة الأولى تقفز علامة «إنفيديا» للمرتبة الخامسة بقيمة 184.3 مليار دولار، بفضل دورها المحوري في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، متجاوزة «تيك توك» التي حلت بالمرتبة السادسة بقيمة 153.5 مليار دولار، تلتها «ولمارت» بالمرتبة السابعة بقيمة 141 مليار دولار، و«سامسونج» في المرتبة الثامنة بقيمة 119.2 مليار دولار، و«فيسبوك» بالمرتبة التاسعة بقيمة 107 مليارات دولار، و«ستيت جريد» بالمرتبة العاشرة بقيمة 102.4 مليار دولار. وتم تصنيف «يوتيوب» أقوى علامة تجارية في العالم خلال 2026 بمؤشر قوة 95.3، متجاوزةً «وي تشات».