نهيان بن مبارك يفتتح منشأة «بايبتيك سوليوشنز للتصنيع» في «كيزاد»

أبوظبي (وام)



افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، منشأة «بايبتيك سوليوشنز للتصنيع» في مناطق كيزاد - أبوظبي، خلال حفل افتتاح حضره عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، والمؤسسات الصناعية والأكاديمية والجامعات، في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية لدعم منظومة الصناعة المتقدمة بالإمارات.

وقام معاليه، خلال الحفل، بقص الشريط إيذاناً بتدشين المنشأة، في محطة نوعية تعكس التطور المتسارع الذي تشهده الدولة في مجال الصناعات المتقدمة.

وعقب الافتتاح، قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك بجولة في أقسام المنشأة، اطلع خلالها على خطوط الإنتاج والتقنيات المتقدمة المستخدمة في تصنيع انحناءات الأنابيب بالحث الحراري، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل التصنيع، وآليات التشغيل.

وأشاد معاليه بما تضمه المنشأة من بنية صناعية متطورة وكفاءات تقنية عالية، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع الصناعية النوعية يسهم بشكل مباشر في دعم توجهات دولة الإمارات نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع مستوى الاكتفاء الصناعي، إلى جانب دعم قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وخلق فرص نوعية للكفاءات الوطنية.



المعايير العالمية

تعد منشأة «بايبتيك سوليوشنز للتصنيع» الأولى والأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في تصنيع انحناءات الأنابيب بالحث الحراري (Hot Induction Pipe Bends)، بما يشكل إضافة استراتيجية للقطاع الصناعي، ويسهم في تلبية متطلبات مشاريع البنية التحتية الحيوية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والكفاءة والسلامة التشغيلية.

وتتميز منشأة «بايبتيك» بقدرات إنتاجية وتقنية متقدمة، حيث تضم خطوط تصنيع حديثة قادرة على إنتاج انحناءات أنابيب بالحث الحراري بمقاسات تتراوح بين 4 و80 بوصة، بما يلبي احتياجات المشاريع الكبرى والاستراتيجية، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية في الدولة والمنطقة.



الاستدامة البيئية

في إطار التزامها بالاستدامة البيئية، تطبق «بايبتيك سوليوشنز للتصنيع» ممارسات متقدمة في الاقتصاد الدائري، وتعتمد حلول الطاقة النظيفة ضمن عملياتها التشغيلية، بما في ذلك التشغيل المدعوم بالطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير نظام مبتكر يُعد من الأوائل عالمياً لتحويل البخار إلى مياه صالحة للشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف لتر يومياً، في خطوة تعكس كفاءة إدارة الموارد والحرص على تقليل الأثر البيئي.

وقالت هينا كالانتري، مديرة شركة بايبتيك سوليوشنز للتصنيع: يشرفنا استقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في منشأتنا، ويُعد هذا الافتتاح محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويجسد التزامنا بدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، وتقديم حلول صناعية متقدمة تلبي متطلبات المشاريع الاستراتيجية.