«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تدعم «اليونيسف» لتطعيم مليون طفل ضد الحصبة



دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن دعمها لبرامج التطعيم ضد مرض الحصبة، التي تقودها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والموجهة للأطفال في المجتمعات المهمشة، والمناطق المتأثرة بالأزمات والنزاعات.

جاء ذلك خلال مشاركة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري تحت شعار «روح الحوار».

ووقع سعيد العطر المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» خطاب نوايا بالشراكة بين الجانبين، تدعم بموجبه مؤسسة المبادرات «اليونيسف»، لتنفيذ برامج تطعيم شاملة ضد مرض الحصبة يستفيد منها مليون طفل.

وأكد سعيد العطر، أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مستمرة في توثيق شراكاتها مع المنظمات الأممية بما يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في توفير الدعم للبرامج الإنسانية والمشاريع الحيوية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، والمناطق التي تواجه ظروفاً صعبة تمنعها من تلبية الاحتياجات الأساسية لأبنائها وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

وقال العطر: يعبّر تعاوننا الجديد مع (اليونيسف)، عن التزام مؤسسة المبادرات الراسخ بدعم الجهود الأممية لحماية الأطفال وتمكينهم من الحصول على ما يحتاجون إليه من وسائل العلاج الحديثة وطرق الوقاية من الأمراض، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشراكة المتجددة مع (اليونيسف) نقلة نوعية في سعينا المشترك للأخذ بيد الفئات الضعيفة، وإنقاذ الأطفال في بلدان عدة من المرض واليأس، واحتمالات ضياع المستقبل.

من جانبها، قالت كاثرين راسل: نثمن الشراكة الراسخة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي ساهمت في إنقاذ وتحسين حياة الأطفال ضمن الفئات الأكثر ضعفاً. ونتطلع لمواصلة الشراكة مع خلال الجهود الحالية لتوفير مطاعيم الحصبة لمليون طفل في مناطق الصراع، إيماناً منّا بأنه لا ينبغي لأي طفل أن يموت نتيجة مرض يمكن الوقاية منه بسهولة.

وتهدف الشراكة الجديدة بين مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» و«اليونيسف»، إلى تمكين مليون طفل، لم يتلقوا سابقاً أي جرعات، من الحصول على خدمات التطعيم الروتيني من خلال برنامج تطعيم منسق، بما يضمن حمايتهم من مرض الحصبة ومنحهم الفرصة للبقاء والنمو الصحي، تجسيداً لرؤية الجانبين في إتاحة الوصول إلى اللقاحات الضرورية لأبناء الفئات الأكثر ضعفاً، من خلال خطط متكاملة تعتمد على توظيف الابتكار لدعم أنظمة تطعيم مستدامة.

وخصّصت مؤسسة المبادرات منذ إطلاقها في العام 2015، أكثر من 13.8 مليار درهم لجهود المساعدات والإغاثة الإنسانية، ما ساهم في مساعدة 788 مليون مستفيد في 118 دولة.

ووصل إجمالي حجم إنفاق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، في العام 2024 إلى أكثر من 2.2 مليار درهم، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.