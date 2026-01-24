رئيس «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية رائداً للتعاون العربي الأفريقي

بانجول (الاتحاد)

اختارت مؤسسة «Financial Afrik» الإعلامية الأفريقية، خلال مؤتمرها السنوي المنعقد في العاصمة الغامبية بانجول، علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية، رائداً للتعاون العربي-الأفريقي، ضمن قائمة تضم 100 شخصية أفريقية مؤثرة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية، تقديراً لدوره في دعم مشاريع الطاقة المستدامة وتعزيز الاستثمار طويل الأمد في القارة الأفريقية.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لإسهامات الشمري في تنفيذ مشاريع نوعية للطاقة المتجددة في عدد من الدول الأفريقية، من بينها تشاد ومدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم الاستقرار الاقتصادي، فيما تطمح الشركة إلى بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 750 ميغاوات بحلول عام 2027.