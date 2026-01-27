الإمارات التاسعة عالمياً في المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي



أبوظبي (الاتحاد)

صنفت «أوليفر وايمان»، دولة الإمارات في المرتبة التاسعة على مستوى العالم في مجال المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر الثورة الصناعية الخامسة الذي يغطي 92 دولة استناداً إلى قدرتها على استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، للوصول إلى مزايا تتجاوز زيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح والمساهمة في رفاهية المجتمع.

ويُعنى مؤشر الثورة الصناعية الخامسة، الذي طوره منتدى أوليفر وايمان بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي، بتقييم مدى جاهزية الدول لما يُعرف بالثورة الصناعية الخامسة، والتي تركز على استخدام التكنولوجيا لدعم رفاهية الأفراد، وحماية البيئة، وبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة. ويمكن للتقدم الذي تحرزه الدول في هذه المجالات أن يضيف نحو تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، فضلاً عن التأثير المباشر للتقنيات الجديدة على الإنتاجية والإيرادات.

وتحتل دولة الإمارات المرتبة 34 في الترتيب العام على مؤشر الثورة الصناعية الخامسة، وتتجاوز في أدائها المتوسطات العالمية والإقليمية، وهو ما يتجسد في استثمار الدولة القوي في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بوركو هاندجيسكي، الشريك في أوليفر وايمان ومؤلف التقرير: «تواصل دولة الإمارات تميزها واحدة من أكثر الدول سعياً لتبني التقنيات المستقبلية، كما تعمل على تطوير إمكاناتها السيادية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتعزيز الاستثمار في تطوير المهارات ومشاريع الطاقة النظيفة، مما يرسخ مكانتها الرائدة على الساحة الإقليمية والعالمية في عصر الثورة الصناعية الخامسة».