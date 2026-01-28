انطلاق «معرض جواهر الإمارات 2026» بمشاركة 500 علامة تجارية و180 صانعاً للمجوهرات



الشارقة (الاتحاد)

انطلقت اليوم فعاليات النسخة السابعة من «معرض جواهر الإمارات 2026» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بمقره وبدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، ويستمر حتى الأول من فبراير المقبل، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 180 من صانعي المجوهرات، وأكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية متخصصة في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة.

افتتح المعرض الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وقام بجولة في أروقة المعرض اطلع خلالها على أحدث المجموعات والابتكارات في مجال المجوهرات، وأحدث التصاميم المعاصرة التي تقدمها الشركات المحلية والدولية، كما التقى عدداً من المصممين والمصممات الإماراتيين المشاركين ضمن منصة «صاغة الإمارات»، واستمع منهم إلى شرح حول أهم مشغولاتهم الذهبية وتصاميمهم الفريدة والتي تتماشى مع أبرز خطوط الموضة وتحافظ على التراث الإماراتي الأصيل.

كما تفقد رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، منصة معرض «لآلئ الشارقة»، واستمع إلى شرح من المسؤولين عن المعرض حول ما يقدمه الحدث من مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية المتخصصة بثقافة اللؤلؤ، إلى جانب عرض لأفخم وأندر قطع اللؤلؤ الطبيعي في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى المجوهرات الإماراتية التراثية القديمة التي استخدمت في الماضي.

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، أن معرض جواهر الإمارات يعكس المكانة المتنامية لإمارة الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، ويؤكد نجاحها في توفير بيئة محفزة تجمع بين الابتكار ودعم رواد الأعمال والحفاظ على الهوية والتراث الإماراتي الأصيل، مشيراً إلى أن الدعم المتواصل للمعارض المتخصصة يسهم في استقطاب كبرى العلامات العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المصممين الإماراتيين لعرض إبداعاتهم، وتعزيز حضورهم في الأسواق المحلية والدولية، مشيداً بنجاح المعرض في استقطاب العديد من العارضين الجدد ومصممي المجوهرات والمشغولات الذهبية وأشهر العلامات التجارية المحلية في عالم الذهب والألماس والأحجار الكريمة والذي يؤكد مكانة الحدث بالنسبة للشركات المحلية الراغبة بالترويج لمنتجاتها وتوسيع أعمالها.

رافق الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، خلال الجولة، عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس «الغرفة»، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وسعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وممثلي قطاع الذهب والمجوهرات.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن معرض جواهر الإمارات يشكل منصة استراتيجية متكاملة تعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مشيراً إلى أن «الغرفة» تولي اهتماماً خاصاً بدعم المبادرات النوعية المصاحبة للمعرض، وفي مقدمتها منصة «صاغة الإمارات» التي تمثل حاضنة حيوية لتمكين المصممين الإماراتيين، وإبراز إبداعاتهم وربطهم بالأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب «معرض لآلئ الشارقة» الذي يجسد التزام «الغرفة» بالحفاظ على التراث البحري الإماراتي، ودعم قطاع اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة، موضحاً أن هذه المنصات تسهم في دعم سلاسل القيمة من الابتكار والتصميم إلى التسويق، وتوفر فرص نمو مستدامة لرواد الأعمال والمواهب الوطنية، بما ينسجم مع رؤية الشارقة في تنويع الاقتصاد، ودعم الصناعات الإبداعية ذات القيمة المضافة.

من جانبه، أشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن دولة الإمارات تتصدر مشهد النمو العالمي في صناعة المجوهرات مع تزايد اهتمام دور المزادات والعلامات الفاخرة بالمنطقة، مدفوعة بثقافة راسخة لتقدير الأحجار الكريمة وبجيلٍ شاب يبحث عن تصاميم مبتكرة ومتفردة ومن هنا تأتي أهمية معرض جواهر الإمارات في تأكيد على حرص المركز على مواصلة جهوده في دعم صناعة وتجارة الذهب على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة سواء من أهم العلامات التجارية المحلية أو من قبل نخبة من رواد الأعمال الإماراتيين العاملين في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وهو ما يضمن للزوار عيش تجربة تسوق فريدة من نوعها في عالم الذهب والمجوهرات تتضمن عرضاً لأحدث تصاميم الحُليّ والمجوهرات وأطقم الذهب والألماس.

ويشهد المعرض الذي يقام على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع مشاركات واسعة من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا تشمل أجنحة من السعودية وقطر ولبنان وإيطاليا وروسيا وتركيا وسنغافورة وتايلاند والهند وباكستان تعرض أحدث تصاميم الذهب والألماس والمجوهرات المصنّعة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، فضلاً عن مشاركة واسعة من العارضين الإماراتيين وجناح خاص يبرز إبداعات المصممين الإماراتيين الذين أثبتوا حضورهم بفاعلية في هذا المجال تحت مظلة منصة «صاغة الإمارات».

وضمن فعاليات المعرض تُقام النسخة الثانية من «معرض لآلئ الشارقة»، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة و«لآلئ السويدي» وبشراكة استراتيجية مع المعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة؛ بهدف إحياء التراث البحري الإماراتي، وإبراز قيمة اللؤلؤ الطبيعي ودعم وتنمية قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات، وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً ودولياً في هذا القطاع.

ويتميز المعرض في نسخته الجديدة بإطلاق «جناح الفخامة» في مساحة مخصصة لأرقى دور المجوهرات والتصاميم الاستثنائية تضم نخبة من العلامات العالمية الأكثر شهرة، وتتيح للزوار الاطلاع على أحدث إبداعات المجوهرات الراقية واقتناء القطع الفريدة والنادرة، كما يقدم المعرض لزواره فرص شراء مميزة وصفقات مربحة، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والمسابقات والجوائز الكبرى، ما يجعله وجهة رئيسية لعشاق الأناقة ومنصة لاكتشاف أحدث صيحات المجوهرات.

ويتضمن المعرض فعاليات وورشاً متخصصة للصياغة ومجالس تراثية وأمسيات ومسابقات تفاعلية وجوائز قيّمة تجمع بين التراث والمعرفة والترفيه.