الذهب قرب 5600 دولار للأونصة

قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى لم يبلغه من قبل وتجاوز 5500 دولار للأوقية اليوم الخميس، مواصلاً ارتفاعه الحاد مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، وسجلت الفضة أيضا أعلى مستوى لها على الإطلاق.

بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 5511.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ 5591.61 دولار في وقت سابق.

وكسر الذهب حاجز 5000 دولار للمرة الأولى يوم الاثنين وارتفع بأكثر من 10 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، مدفوعا بمزيج من العوامل منها الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن وعمليات شراء قوية ⁠من البنوك المركزية وتراجع الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في ​المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 118.061 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى ‍مستوى لها على الإطلاق عند 119.34 دولار في وقت سابق. وتلقت الأسعار دعما من طلب المستثمرين الباحثين عن بدائل أرخص للذهب، إلى جانب نقص المعروض وزخم الشراء. وقفز المعدن بأكثر من 60 بالمئة حتى الآن هذا العام. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2710.20 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا ‌عند 2918.80 دولار يوم الاثنين. لكن البلاديوم هبط 1.3 بالمئة إلى 2048.14 دولار للأوقية.