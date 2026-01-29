11.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 2025 بنمو 22%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تحقيق أرباح ما قبل الضريبة بقيمة 12.843 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 21 % على أساس سنوي، مسجّلةً بذلك نمواً في الأرباح للربع الثامن عشر على التوالي. وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 11.445 مليار درهم، بارتفاع نسبته %22 على أساس سنوي.

وخلال الربع الرابع بلغت الأرباح قبل الضريبة 3.736 مليار درهم بزيادة 30 % على أساس سنوي، كما بلغ صافي أرباح البنك بعد الضريبة خلال الربع الرابع 3.342 مليار درهم، مواصلاً مسار النمو حتى نهاية العام.

وسجّل العائد على متوسط حقوق المساهمين 15.3 % خلال السنة المالية 2025، ما يعكس زيادة الأرباح وكفاءة استخدام رأس المال. وبلغت الربحية الأساسية للسهم 1.45 درهم خلال العام.

وأعلن البنك عن التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.63 درهم للسهم الواحد عن عام 2025، بإجمالي توزيعات يبلغ 4.985 مليار درهم، بما يعادل 44% من صافي الأرباح.

وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 14 % خلال عام 2025، مدفوعاً بمعدل نمو استثنائي في كل من صافي دخل الفوائد والدخل من الرسوم. كما تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28.2%، مقابل 31.0 % في عام 2024، محققة معياراً جديداً للكفاءة التشغيلية للبنك.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس الإدارة: تعكس نتائج بنك أبوظبي التجاري لعام 2025 الدور المحوري الذي يضطلع به البنك في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، والتزامه بنهج توسّع منضبط ومستدام، وبمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس البنك، يواصل البنك مواءمة استراتيجيته مع الرؤية الوطنية للدولة، من خلال تمويل القطاعات الحيوية، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الازدهار الشامل. ويستند هذا التوجه إلى تركيز واضح على استحداث قيمة طويلة الأمد، مدعوماً باستثمارات نوعية في المجالات التي تعزز المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية.

وأضاف: تواصل دولة الإمارات ريادتها في تنفيذ رؤية طموحة للذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً رئيساً للإنتاجية والكفاءة والتنافسية، وترتكز هذه الرؤية على التطبيق العملي واسع النطاق، حيث يتم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار اليومية، ضمن منظومة متكاملة من البنية التحتية المتقدمة، والأطر التنظيمية، ومعايير الحوكمة، والضوابط، وفي ظل التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، يعمل بنك أبوظبي التجاري على اعتماد وتضمين الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياته، بما يعزز جودة القرار، ويُسهم في إدارة التحديات، وتعزيز القدرة على التكيف ضمن اقتصاد يتسم بتسارع وتيرة التغيير.

وتابع: جاء التقدير الدولي عبر رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» في عام 2025 ليؤكد كفاءة إطار الحوكمة الذي يعتمده البنك ونهجه الراسخ في إدارة المخاطر، ومع تجاوز القيمة السوقية للبنك حاجز 100 مليار درهم، وتحقيق عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 46 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية، يواصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق قيمة نوعية لمساهميه، ونلتزم بمواصلة تقديم الدعم لعملائنا وتعزيز إسهامنا في دعم الاقتصاد الوطني على نطاق أوسع، مسترشدين بقيم النزاهة والطموح، وأعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يسرني أن أُعلن عن تحقيق بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2025 نتائج قياسية انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية للبنك والالتزام الدقيق بتنفيذ استراتيجيتنا الخمسية، حيث واصل البنك تحقيق نمو في الأرباح لأربع سنوات ونصف( 18 ربعاً)، لتصل إلى 12.843 مليار درهم، بزيادة قدرها 21 % مقارنة بالعام السابق، ويأتي هذا النمو مدفوعاً بالنمو المطرد في مصادر الدخل، كما تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 28.2% وذلك في ضوء استدامة الكفاءة التشغيلية الناتجة عن جهود التحول الرقمي وتبني الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وخلال عام 2025، واصل البنك توسيع نطاق أعماله من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء من الأفراد والشركات، حيث شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 16% وارتفعت الودائع بنسبة 19% كما شهدت حسابات التوفير والحسابات الجارية زيادة قدرها 46 مليار درهم، ما يعكس ثقة العملاء بالعلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري وجودة الخدمات المقدمة وسهولة الحصول على الخدمات ومستويات الابتكار الاستثنائية في جميع قطاعات الأعمال.

كما واصلت الميزانية العمومية لبنك أبوظبي التجاري أدائها القوى مع بداية عام 2026، مدعومة بإجمالي أصول تجاوز 770 مليار درهم، ونسب كفاية رأسمال تفوق المتطلبات التنظيمية. وبفضل نموذج الأعمال المعتمد على التكنولوجيا وخارطة الطريق الواضحة للسنوات الخمس المقبلة، يحظى البنك بمكانة راسخة تتيح له مواصلة تحقيق النمو المستدام وأعلى العوائد لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يخدمها.