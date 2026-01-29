%9 نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات خلال 2025

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في دولة الإمارات خلال عام 2025 بنسبة %9 ليبلغ 14.8 طن مقارنة بنحو 13.5 طن في عام 2024، وجاء ذلك مع زيادة في الطلب خلال الربع الرابع من عام 2025 إلى 4.2 طن مقابل 3.4 طن في الربع الرابع من 2024 بنسبة نمو بلغت %24. وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية، في دولة الإمارات خلال عام 2025 بنسبة %15 ليبلغ 29.4 طن مقارنة بنحو 34.7 طن في عام 2024، وجاء ذلك مع تراجع الطلب خلال الربع الرابع من عام 2025 إلى 7.5 طن مقابل 8.8 طن في الربع الرابع من 2024 بنسبة تراجع بلغت %15.

ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي عن اتجاهات الطلب على الذهب لعام 2025، فإن إجمالي الطلب بلغ أعلى مستوى في تاريخ الذهب، حيث بلغ 5002 طن، وأسهم الربع الأخير من العام في تعزيز هذا الأداء، إذ دفعت المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة إلى تدفقات قياسية للاستثمار في الذهب بقيمة 555 مليار دولار خلال عام واحد.



أرقام قياسية

وقال التقرير: «إن الطلب الاستثماري العالمي وصل إلى مستوى تاريخي قدره 2175 طناً، ليكون المحرك الرئيسي وراء عام استثنائي، حطّم فيه الذهب الأرقام القياسية. واتجه المستثمرون حول العالم نحو صناديق المؤشرات المتداولة، مضيفين 801 طن خلال العام، إلى جانب إقبال كبير على شراء السبائك والعملات الذهبية، حيث ارتفع الطلب إلى 1374 طناً بما يعادل 154 مليار دولار»، موضحاً أن الصين سجلت ارتفاعاً (+28% على أساس سنوي) والهند (+17% على أساس سنوي)، لتشكلا معاً أكثر من نصف الطلب في هذه الفئة.

وذكر تقرير مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية حافظت على وتيرة شراء قوية، بإضافة 863 طناً إلى احتياطاتها في 2025. ولفت إلى أنه رغم أن هذا المستوى أقل من حاجز الألف طن الذي تم تجاوزه في السنوات الثلاث السابقة، فإن مشتريات البنوك المركزية بقيت عاملاً مؤثراً في دعم الطلب العالمي.

وأشار التقرير إلى أنه بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تراجع الطلب العالمي على المجوهرات بنسبة 18% مقارنة بعام 2024، وهو انخفاض متوقع، ومع ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لهذا الطلب بنسبة 18% لتصل إلى 172 مليار دولار، ما يعكس مكانة الذهب المستمرة لدى المستهلكين على المدى الطويل. وأضاف أنه من ناحية العرض، فقد بلغ إجمالي المعروض مستوى قياسياً جديداً مع ارتفاع إنتاج المناجم إلى 3672 طناً.

وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: «شهد عام 2025 نمواً ملحوظاً في الطلب على الذهب وارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار. وأكّدت أن الطلب الاستثماري كان هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، رغم دعم بقية القطاعات الأخرى.

ورجحت لويز، أن يتواصل الزخم القوي للطلب على الذهب مع استمرار حالة عدم اليقين في عام 2026.