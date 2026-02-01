الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

نورة الكعبي تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي لـ"CAF" في بنما

نورة الكعبي تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي لـ"CAF" في بنما
1 فبراير 2026 10:47

شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي نظمه بنك التنمية لأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي (CAF)، والذي عُقد في مدينة بنما. وجمع المنتدى أكثر من 2500 من القادة وصنّاع القرار لتعزيز الحوار بشأن مواجهة تغيّر المناخ، وتسريع حلول التحول في قطاع الطاقة، وبناء شراكات تدعم الازدهار الاقتصادي في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

 

وتعكس مشاركة معاليها في المنتدى التزام دولة الإمارات بتعميق شراكاتها مع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ودفع مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التعاون القائم على الابتكار والموجّه نحو المستقبل، على المستويين الثنائي والدولي.

 

وعلى هامش المنتدى، عقدت معالي نورة الكعبي عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين والقادة الإقليميين والدوليين، في إطار الحضور الإماراتي المتواصل على الساحة الدولية. حيث التقت معالي ألبرت رامدين، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، ومعالي كارلوس هويوس، نائب وزير خارجية جمهورية بنما، ومعالي خافيير خيمينيز، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية باراغواي، والسيدة ناتاليا بايونا، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني للصناعة في البرازيل.

 

وأكدت معاليها خلال هذه اللقاءات على أهمية الانتقال من التعاون المرحلي إلى شراكات مؤسسية منظمة، واضحة المعالم وموجّهة نحو تحقيق نتائج ملموسة، ترتكز على الطاقة المستدامة، وربط البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتنمية القائمة على الابتكار.

 

كما سلطت معاليها الضوء على التجربة الرائدة لدولة الإمارات في حشد التمويل للمبادرات واسعة النطاق، بما يعزز المرونة الاقتصادية، ويدعم سلاسل القيمة الإقليمية، ويسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد.

 

وشددت معاليها على أهمية نماذج التعاون القابلة للتوسع، القادرة على تحقيق نمو مشترك وأثر مستدام خلال العقد المقبل، مؤكدة أن هذه اللقاءات أسست لبلورة مشاريع استراتيجية بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

 

ورافق معاليها سعادة عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك

المصدر: وام
نورة الكعبي
بنما
الإمارات
