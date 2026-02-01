«الشارقة لريادة الأعمال» يسلط الضوء على تحديات الشركات الناشئة

الشارقة (الاتحاد)

استعرض مهرجان الشارقة لريادة الأعمال تحديات الشركات الناشئة وتأثير الذكاء الاصطناعي على مسيرتها.وفي هذا الشأن استضاف المهرجان بدورته التاسعة التي ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» حبيب نورمحمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة صاحب الـ 29 انتصاراً مقابل صفر خسارة في زيارته الأولى للشارقة في جلسة حوارية كشف خلالها عن أسرار صعوده إلى القمة، وكيف أن الانتصارات ولقبه «اللامهزوم» لم تكن مجرد أرقام بل نتيجة سنوات من التفاني والتدريب المكثف والتضحيات الشخصية التي امتدت منذ طفولته في قريته حتى اعتلائه منصات العالم.

وأكد حبيب نورمحمدوف أن الانضباط حجر الزاوية في مسيرته الرياضية والحياتية موضحاً أن الانضباط لا يقتصر على التدريب البدني فحسب بل يشمل الالتزام الذهني والنفسي، كذلك وأكد أن كل ساعة قضاها في صالات النادي وكل رحلة قطعها للمنافسات أو المعسكرات التدريبية كانت محسوبة وبدقة وهادفة، وأنه لم يفكر قط في الشهرة ولا في المال بل في إثبات قدرته على التفوق والتميز أمام والده.

فيما استضاف المهرجان جلسة حوارية استثنائية جمعت رائدتين من خريجات برنامج «شارك تانك دبي» هما نايلا حداد وناتاشا روداتسينكو، شاركتا تفاصيل تجربة مشاركتهما في البرنامج وكيف دافعتا عن أفكارهما ونجحتا في إقناع المستثمرين.

وسلطت الضيفتان الضوء على التحديات الواقعية التي تواجه رواد الأعمال بعيداً عن الأضواء والكاميرات وقدمتا نموذجاً حياً حول كيفية تحويل فكرة أو مشروع ناشئ إلى قصة نجاح متكاملة مع إبراز أهمية الجرأة والشغف والهيكلة التجارية والتفكير الاستراتيجي في كل خطوة.

فيما أكد أزواج من أصحاب شركات عائلية في مجال المطاعم كشركاء مؤسسين أن بناء مشروع مستدام يبدأ بالتمسك بأصالة العلامة التجارية والموازنة بين العلاقة ومتطلبات التوسع مشيرين إلى أن قرار التحول إلى بناء «علامة كبرى» يضاعف التحديات، ويُدخل الشريكين في ضغوط مالية واستثمارية، وأن العمل المشترك يؤثر على العلاقة مهما كانت قوة الشراكة، مما يستدعي قرارات واعية وأدوات مهنية للتخفيف من هذه التأثيرات إلى أدنى حد ممكن.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان «التغلب على تحديات الشركات الناشئة والحياة الشخصية للشراكات الزوجية» استضافتها «منصة المجتمع»، بمشاركة كلٍّ مازن كنعان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هاوس أوف بوبس» ومارسيلا سانشو الشريكة المؤسسة في ذات الشركة، إلى جانب سلطان شتيلة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمطعم «إليفين غرين»، وكِندة سلام الشريكة المؤسسة في الشركة نفسها.

وكشف محمد جودت الرئيس التنفيذي السابق للأعمال في جوجل إكس في جلسة حوارية بعنوان «المستقبل مع الذكاء الاصطناعي وتأثيره في التواصل الإنساني»عن ملامح نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «إيمّا» أحدث منصة مصمّمة لدعم العلاقات الإنسانية والعاطفية، انطلاقاً من مفهوم الوعي الذاتي موضحاً أن «إيمّا» ستعمل مدرّبة ومرشدة رقمية تهدف إلى مساعدة المستخدم على فهم ذاته بشكل أعمق، ومرافقته خطوة بخطوة لاتخاذ قرارات واعية في اختيار الشريك وبناء علاقة صحية ومستدامة.

وشهد المهرجان جلسات حوارية معمّقة شارك فيها قادة من كبريات شركات التكنولوجيا والأغذية والإعلام في المنطقة، قدّموا خلالها لرواد الأعمال رؤية واقعية وصريحة لمسارات النمو، مؤكدين أن النجاح لا يرتبط فقط بالطموح بل بقدرة المؤسسين على اتخاذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب.

فيما عبّرت رياضيات عربيات عن رؤيتهن لمعنى الريادة في الرياضة وألعاب القوى، مؤكدات أن النجاح لا يُقاس بالإنجازات البدنية وحدها بل بالقدرة على بناء صلابة ذهنية وتحويل التحديات الشخصية إلى دافع للاستمرار وصناعة أثر يتجاوز الفرد إلى المجتمع.

وسلّطت المتحدثات الضوء على أهمية الصدق مع الذات والإيمان والانضباط الذهني والدعم الأسري باعتبارها عناصر أساسية في مسار التميز الرياضي والريادي.

جاء ذلك خلال جلستين حواريتين ضمن فعاليات المهرجان الأولى بعنوان «رحلات دراجات نارية ملحمية حول العالم» استضافت فاطمة اللوغاني أول إماراتية تقود دراجة نارية في رحلات المغامرة، والثانية حول الريادة في الرياضة وألعاب القوى شاركت بها كل من منال رستم أول مصرية تتسلق قمة جبل إيفيرست وجبل فينسون وأول مصرية تُكمل سباقات الماراثون الستة الكبرى في العالم وفاطمة عبد الرحمن العوضي أصغر وأول عربية تصل إلى قمة جبل فينسون أعلى قمة في القارة القطبية الجنوبية.