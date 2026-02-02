الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الدار" توسّع محفظة أراضيها بأبوظبي بقيمة 23 مليار درهم

"الدار" توسع محفظة أراضيها في إمارة أبوظبي
2 فبراير 2026 12:52

أعلنت مجموعة الدار عن توسيع محفظة أراضيها في إمارة أبوظبي، عبر إضافة مجموعة من قطع الأراضي الاستراتيجية بقيمة تطويرية إجمالية تُقدّر بنحو 23 مليار درهم، في خطوة تعزز قوة محفظتها الاستراتيجية وتدعم تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد في أبرز محاور التطوير بالعاصمة.

وأوضحت المجموعة أن قطع الأراضي الجديدة تمتد عبر مواقع ساحلية وجزر وأراضٍ برية ضمن أهم مناطق النمو في الإمارة، بما يتيح تطوير مشاريع سكنية فاخرة ومجتمعات متكاملة موجّهة للعائلات، ويعكس الثقة المتزايدة بأسس الطلب المستدام في سوق أبوظبي العقاري، إلى جانب تأكيد النهج المنضبط الذي تتبعه الدار لتحقيق النمو.

وتتوزع المواقع الجديدة على مساحة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تسهم في تطوير ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية ضمن أراضٍ تقع في جزيرة السعديات وجزيرة ياس والمناطق المحيطة بهما.

وتوفر هذه المواقع مجتمعة مرونة عالية لتطوير مجموعة متنوعة من المنتجات السكنية، بما يدعم النمو السكاني طويل الأمد ويعزز أسس الطلب السكني المستدام في إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
«الدار» تعلن عن تسعير سندات هجينة بقيمة مليار دولار

وسيتم إطلاق المشاريع وطرحها في السوق وفق نهج مرحلي مدروس يتماشى مع مستويات الطلب، على أن تبدأ أولى عمليات الإطلاق اعتباراً من عام 2026، بهدف دعم معدلات استيعاب مرنة ومستقرة، وتعزيز وضوح الرؤية بشأن مسارات نمو الإيرادات والأرباح على المديين المتوسط والطويل، إلى جانب ضمان أعلى درجات المرونة في التعامل مع مختلف دورات السوق.

كما سيتم تفعيل هذه الأراضي من خلال هيكلية مشروع مشترك مع شريك راسخ، بما يعزز كفاءة توظيف رأس المال، مع احتفاظ مجموعة الدار بالمسؤولية الكاملة عن الإشراف على جميع مراحل دورة التطوير، بما يشمل التخطيط والتنفيذ والمبيعات وتسليم المشاريع الجديدة.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، إن التوسع في محفظة الأراضي في أبوظبي يعكس الثقة الراسخة بمتانة الأسس طويلة الأمد للسوق، وعمق الفرص المتاحة عبر مختلف محاور النمو في العاصمة، مشيراً إلى أن البناء على الوجهات القائمة والتوسع في مناطق نمو جديدة يتيح تطوير مجموعة متنوعة من المجتمعات السكنية عالية الجودة، بما يتماشى مع أسس الطلب المستدام.

وأعرب عن ثقته في أن تسهم هذه المحفظة في تحقيق عوائد جذابة وطويلة الأمد للمساهمين، إلى جانب دعم مسيرة أبوظبي مركزا دوليا رائدا للأعمال وأنماط الحياة.

 

المصدر: وام
إمارة أبوظبي
الدار
آخر الأخبار
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
الرياضة
الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©