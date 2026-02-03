«الشارقة لريادة الأعمال 2026» يسجّل 15 ألف مشارك



وسط حضور قياسي هو الأضخم منذ انطلاقته، اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور أكثر من 15 ألف مشارك، من بينهم 5000 مؤسس شركة ناشئة، استلهموا تجاربهم من أكثر من 300 متحدث عالمي، ما عزّز مكانة المهرجان كأكبر حدث ريادي في المنطقة.

وشكّل المهرجان منصة حقيقية لتحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار؛ حيث شهدت «منطقة ڨولت»، المخصصة لكبار الشخصيات والمدعومة من «إمارات»، توقيع 17 مذكرة تفاهم استراتيجية غطت قطاعات حيوية شملت التصنيع وتكنولوجيا التعليم والصناعات الإبداعية والاستدامة، وأسفرت هذه الاتفاقيات عن إتاحة تمويلات بقيمة 100 مليون درهم لدعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز قابليتها للتوسع والابتكار.

وفي هذا السياق، أكدت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «شراع»، أن النجاحات التي حققتها دورة هذا العام تعكس رؤية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وحرصها المستمر على ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية للابتكار والمشاريع الإبداعية.

وقالت النعيمي: «إن ما شهدناه في نسخة 2026 يدفعنا للتطلع إلى الدورة العاشرة في العام المقبل باعتبارها محطة جديدة في مسيرة المهرجان، تحمل أبعاداً أعمق وطموحات أوسع للمستقبل».

وأضافت: «واصل المهرجان تأكيد دوره محركاً فاعلاً يجمع الأفكار والمواهب والفرص في مساحة واحدة، بما يسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة ويعزز حضور الشارقة في المشهد الريادي المستقبلي للمنطقة».

وعلى مدار يومين، شهد المهرجان أكثر من 250 فعالية تنوعت بين الجلسات الحوارية الملهمة، وورش العمل المتخصصة، واللقاءات الحصرية التي توزعت على 10 مناطق متخصصة، كما استضافت «ردهة المستثمرين»400 اجتماع حصري جمعت بين أصحاب المشاريع والمستثمرين لفتح آفاق التمويل والإرشاد. كما احتضنت «مدينة الشركات الناشئة» المدعومة من «دو» للأعمال، أكثر من 150 شركة ناشئة استعرضت حلولها المبتكرة أمام الجمهور والخبراء.

وعلى مدار يومي المهرجان، استقطبت باقة «تأسيس الأعمال» 294 شركة ناشئة بدأت رحلة إطلاق مشاريعها، ضمن مبادرة لترخيص الأعمال برسوم تبدأ من 1000 درهم، بالتعاون بين «شراع» و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و «دو».

ومن خلال «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، أتاحت الباقة لمؤسسي الشركات المؤهلين من المشاركين في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» الحصول على رخصة أعمال ملكية فردية بقيمة 1000 درهم للعام الأول، وتغطي حتى 3 أنشطة تجارية، إلى جانب رخصة أعمال ملكية جماعية برسوم 3000 درهم للسنة الأولى، وتشمل حتى 5 أنشطة تجارية، وتُطبق رسوم التأشيرة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وجاء تصميم باقة «تأسيس الأعمال» لدعم مؤسسي الشركات ومساعدتهم على بدء تشغيل أعمالهم، حيث قدمت لهم «دو» من خلال «دو للأعمال»، العلامة التجارية التابعة لشركة «دو» عرضاً لتسهيل خدمات الاتصال، في حين وفر لهم «بنك دبي الإمارات الوطني» دعماً مصرفياً، شمل إعفاء من رسوم إدارة الحساب، لمدة عام واحد، إضافة إلى إعفاء من رسوم تحويل الرواتب، لمدة 6 أشهر، فضلاً عن عدد غير محدود من التحويلات المصرفية.

ودعم «شراع» مؤسسي الشركات من خلال تمكينهم من استخدام مساحات العمل المشتركة التابعة لها لمدة عام واحد مجاناً، وربط الشركات الناشئة المرخصة بمنظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة.